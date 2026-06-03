به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر مسئول دارالتحفیظ الهادی جهرم گفت: حافظان قرآنی این شهرستان که توانسته‌اند در مدت سه سال قرآن را از حفظ فرا بگیرند مورد قدردانی قرار گرفتند.

عزیزی با بیان اینکه قرار است تا سال آینده ۶۰ حافظِ جدید را تربیت کنند ، افزود: این موسسه توانسته است از سال ۱۳۹۲ تاکنون بیش از ۳۰۰ حافظِ کل قرآن را تربیت کند.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.