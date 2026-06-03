رادیو فرهنگ در سالروز رحلت امام (ره)، قیام ۱۵ خرداد و عید سعید غدیرخم، مجموعه‌ای از مستند‌ها و برنامه‌های زنده را با رویکردی تحلیلی، روایی و مردمی پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رادیو فرهنگ هم‌زمان با فرارسیدن سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد، مجموعه‌ای از مستند‌ها و برنامه‌های زنده را با رویکردی تحلیلی، روایی و مردمی در روز‌های ۱۴ و ۱۵ خرداد، پخش می کند.

این برنامه‌ها با هدف بازخوانی ریشه‌ها و پیامد‌های قیام ۱۵ خرداد، مرور اندیشه و میراث امام راحل (ره) و بازنمایی بخشی از تاریخ معاصر انقلاب اسلامی پخش می‌شود.

برنامه «ریشه‌ها و اندیشه‌ها»، پنج‌شنبه ۱۴ خرداد، ساعت ۱۲:۳۰، با محور بررسی و بازخوانی اندیشه‌های امام خمینی (ره) پخش می شود.

مستند روایی «۱۵ خرداد»، جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۱۱:۰۰، پخش می‌شود. این مستند در سه بخش، به زمینه‌های شکل‌گیری قیام ۱۵ خرداد، نحوه دستگیری امام خمینی (ره) و روندی که به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید می‌پردازد که در آن از روایت شاهدان عینی این واقعه تاریخی بهره گرفته‌شده است.

برنامه «آتش سبز چمن»، جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۰۶:۰۰ تا ۰۷:۰۰، پخش می‌شود و مستند «تیغ‌ها و ستیغ‌ها» نیز ساعت ۱۳:۰۰، با تمرکز بر ریشه‌ها، پیامد‌ها و وقایع پس از قیام ۱۵ خرداد پخش خواهد شد که در این برنامه نیز روایت‌هایی از حاضران و شاهدان آن روز‌های تاریخی ارائه می‌شود.

«کتابگرد»، نیز با معرفی کتاب‌هایی درباره مناسبت‌های این روز‌ها روانه آنتن می‌شود و در بخش برنامه‌های زنده نیز «هفت‌کوچه» در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه، از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰، با پرداختن به سالروز رحلت امام (ره) و قیام ۱۵ خرداد و همچنین اهمیت عید غدیرخم پخش می‌شود و موضوعاتی همچون بازخوانی این قیام به‌عنوان حرکتی مردمی و اثرگذار در تاریخ انقلاب اسلامی و آداب‌ورسوم عید غدیرخم را دنبال می‌کند.

همچنین برنامه «وطنم ایران»، جمعه ۱۵ خرداد، از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، با رویکردی تحلیلی و مستند، ابعاد شخصیت، اندیشه و میراث امام خمینی (ره) را برای مخاطبان، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان، مرور می‌کند و در بخشی عباسعلی رهبر به بررسی اندیشه امامین انقلاب می‌پردازد.

رادیو فرهنگ همچنین برنامه «رصد»، را در روز‌های ۱۴ و ۱۵ خرداد ساعت ۲۱:۳۰، با محور بررسی ایستادگی ملت ایران و بازخوانی مقاطع تاریخی پس از انقلاب اسلامی پخش خواهد کرد.

رادیو فرهنگ همچنین همزمان با عید سعید غدیرخم، با پخش ویژه‌برنامه میدانی «غدیر، جشن همدلی»، در مسیر مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر، میزبان خانواده‌ها، نوجوانان، هنرمندان، خیران و فعالان فرهنگی می‌شود.

این ویژه برنامه میدانی از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، اجرا و پخش می شود، برنامه‌ای شاد، مردمی و فرهنگی که تلاش دارد پیام ماندگار غدیر را در قالب فعالیت‌های هنری، اجتماعی و مشارکتی برای مخاطبان بازخوانی کند.

در این ویژه‌برنامه، بخش‌های متنوعی برای گروه‌های مختلف سنی تدارک دیده شده است. یکی از بخش‌های شاخص برنامه، پویش «۱۱۰ حدیث، ۱۱۰ نیت» است. در این پویش، ۱۱۰ حدیث از امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، روی ۱۱۰ طومار شماره‌گذاری‌شده قرار گرفته و شرکت‌کنندگان با انتخاب یکی از آنها، حدیثی را به نیت یکی از عزیزان خود یا فردی نیازمند دریافت می‌کنند. برخی از این احادیث در گفت‌و‌گو‌های مردمی و گزارش‌های زنده برنامه نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و شرکت‌کنندگان درباره پیام حدیث و جلوه‌های سیره علوی در زندگی امروز سخن می‌گویند. در پایان برنامه نیز از میان شماره‌های ثبت‌شده، یک نفر به قید قرعه انتخاب و جایزه نقدی به نام فردی که برای او نیت شده است اهدا خواهد شد.

بخش نمایشی برنامه نیز با حضور دو گروه نوجوان و با بازیگردانی ارسلان جولایی برگزار می‌شود. این گروه‌ها در قالب دو نمایش کوتاه، نمونه‌هایی از ویژگی‌های اخلاقی، اجتماعی و انسانی امیرالمؤمنین (ع) را در زندگی امروز روایت می‌کند.

اجرای زنده مبین شادلو، خواننده جوان کشور، حضور گروه سرود نوجوانان و اجرای مرشدی‌خوانی و نقالی آیینی از دیگر بخش‌های این جشن مردمی است.

در بخش گفت‌و‌گو‌های برنامه نیز حجت‌الاسلام علی آقابابا به تبیین پیام اجتماعی غدیر خواهد پرداخت و این پرسش را بررسی می‌کند که غدیر چگونه می‌تواند در جامعه امروز ایران به تقویت همدلی، انسجام ملی و مشارکت اجتماعی کمک کند.

همچنین یکی از خیران فعال کشور با حضور در برنامه درباره سنت اطعام غدیر، آثار فرهنگی و اجتماعی آن و نقش این سنت در گسترش مهربانی و همدلی میان مردم سخن خواهد گفت.

مرشد برنامه نیز به بررسی پیوند عمیق فرهنگ پهلوانی ایرانیان با نام و مکتب امیرالمؤمنین (ع) می‌پردازد و نقش آموزه‌های علوی در شکل‌گیری روحیه جوانمردی، ایثار و مقاومت در فرهنگ ایرانی را روایت می‌کند.

در بخش دیگری از این ویژه‌برنامه، یکی از جامعه‌شناسان با نگاهی به اندیشه‌های امام خمینی (ره)، به این موضوع خواهد پرداخت که چگونه پیام غدیر از یک واقعه تاریخی به یک گفتمان زنده و اثرگذار در جامعه معاصر تبدیل شد و چه نسبتی میان ولایت علوی، ولایت فقیه و نقش مردم در استمرار این مسیر وجود دارد.

ویژه‌برنامه «غدیر، جشن همدلی»، در ایستگاه رادیو فرهنگ واقع در خیابان آزادی، نرسیده به چهارراه توحید (حدود ۱۰۰ قدم مانده به چهارراه توحید)، بین خیابان‌های سامانی و اسکندری، پلاک ۳۱۱۹، همراه شرکت‌کنندگان مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در این ایستگاه، ضمن مشارکت در پویش‌ها و برنامه‌های فرهنگی و هنری، در فضایی سرشار از شور ولایت و همدلی مردمی، عید بزرگ غدیرخم را جشن بگیرند.