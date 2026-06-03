کارشناس هواشناسی گفت: طی روز‌های آینده (۱۳ تا ۱۷ خرداد) شاهد وزش باد و در مناطق مستعد گرد و خاک در استان قم خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری، در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد در ارتفاعات رگبار پراکنده پیش بینی می‌کند.

محمدرضا قاضی با بیان اینکه فردا نیز آسمان صاف تا کمی ابری، در برخی ساعات همراه با وزش باد خواهد بود افزود: روز جمعه هم آسمان صاف تا کمی ابری، از بعدازظهر وزش باد نسبتاً شدید با سرعت ۵۰ تا ۶۵

کیلومتر بر ساعت و در مناطق مستعد گردوخاک خواهیم داشت.

وی گفت: روز‌های شنبه و یکشنبه با توجه به جهت شرقی وزش باد، شاهد گردوخاک و کاهش کیفیت هوا خواهیم بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان در خصوص تغییرات دمایی هم گفت: امروز و فردا حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۷ درجه سانتیگراد است.