معمار و رهبر آزاده و حکیم انقلاب اسلامی، با اقتدار و صلابت، مسیر حرکت مردم را روشن ساخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سی و هفت سال از رحلت رهبر آزادگان، حضرت امام خمینی (ره) گذشت، رهبری که مبدا حرکت و انقلاب بود و با فریاد ابراهیمی ملت را بیدار کرد.

امام خمینی (ره) همان شخصیت بااراده و برجسته ای است که تردید و یاس را از مردم دور کرد و توانست ملت را وارد میدان کند و راه و جهت حرکت را نشان دهد.

دست قدرتمند وی هیچ گاه اجازه نداد مردم مایوس و مردد شوند و مردم را در میدان نگه داشت.

بنیانگذار انقلاب اسلامی با حکمت و تدبیر اراده و قدرت انتخاب را به ملت ایران، بازگرداند.