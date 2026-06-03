پیشرفت ۹۵ درصدی ساخت معابر در بخش اول مرکز ۴۵۰ هکتاری مسکن بوشهر
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از پیشرفت فیزیکی قابل توجه در اجرای معابر بخشهای A، B و C۲ مرکز ۴۵۰ هکتاری مسکن بوشهر خبر داد و بر پایبندی دولت به تکمیل زیرساختها جهت تسریع در خانهدار شدن متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تأکید کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، اصغر کشوریان با حضور در محل طرح مرکز ۴۵۰ هکتاری بوشهر ساخت مسکن، آخرین وضعیت عملیات اجرایی و زیرساختی این طرح را مورد ارزیابی قرار داد.
وی با بیان اینکه تأمین رفاه و ارائه خدمات بهینه به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در اولویت کارها قرار دارد، افزود: در همین راستا عملیات آمادهسازی و اجرای معابر در سه بخش عملیاتی A، B و C۲ با تمام توان در حال انجام است تا شرایط برای استقرار متقاضیان و بهرهبرداری از واحدها هموار شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با تشریح جزئیات پیشرفت فیزیکی هر بخش، عنوان کرد: در بخش A که مساحتی بالغ بر ۱۶.۷ هکتار را در بر میگیرد و ظرفیت ساخت ۴۹۴ واحد مسکونی را داراست، خوشبختانه عملیات اجرای معابر به مراحل پایانی رسیده و شاهد پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی هستیم.
وی در خصوص بزرگترین بخش این مرکز ساخت مسکن نیز، اظهار کرد: در بخش B با مساحت قابل توجه ۹۳.۹ هکتار و ظرفیت ۲۷۷۸ واحد مسکونی، عملیات اجرایی با قوت در حال پیگیری است و در حال حاضر پیشرفت معابر در این بخش به ۳۰ درصد رسیده است که با برنامهریزیهای صورت گرفته، سرعت عملیات در این منطقه افزایش خواهد یافت.
کشوریان همچنین به وضعیت بخش C۲ اشاره کرد و گفت: این بخش با مساحت ۲۱.۸ هکتار، پذیرای ۶۴۴ واحد مسکونی است. در این بخش نیز با تلاش شبانهروزی گروههای فنی، پیشرفت فیزیکی اجرای معابر به ۷۸ درصد رسیده است که نویدبخش تکمیل زودرس زیرساختها در این منطقه است.
وی در پایان یادآور شد: اجرای معابر و آمادهسازی مراکز ساخت مسکن، گامی کلیدی در تحقق اهداف دولت در حوزه مسکن است. تلاش میکنیم با نظارت دقیق و مستمر، طرحها را با بهترین کیفیت و در کوتاهترین زمان ممکن به متقاضیان عزیز تحویل دهیم تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر طرح نهضت ملی مسکن در استان بوشهر باشیم.