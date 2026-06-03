پیشرفت ۹۵ درصدی ساخت معابر در بخش اول مرکز ۴۵۰ هکتاری مسکن بوشهر

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از پیشرفت فیزیکی قابل توجه در اجرای معابر بخش‌های A، B و C۲ مرکز ۴۵۰ هکتاری مسکن بوشهر خبر داد و بر پایبندی دولت به تکمیل زیرساخت‌ها جهت تسریع در خانه‌دار شدن متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تأکید کرد.