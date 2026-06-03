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سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از تمدید مهلت ثبت نام تسهیلات اشتغالزایی ویژه جوانان تا ۱۸ شهریور امسال خبر داد.
امیر رضا زارعی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: تسهیلات اشتغال زایی ویژه جوانان سال ۱۴۰۴، با هدف حمایت از ایدهها و طرحهای نوآورانه جوانان، توسعه کسبوکارهای خرد، متوسط و دانشبنیان تولیدی و خدماتی و نیز پشتیبانی از اشخاص حقوقی فعال در حوزههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و فناورانه اعطا میشود.
وی با بیان این که شرط اصلی بهرهمندی از این تسهیلات، ایجاد اشتغال پایدار و بیمه کردن جوانان جویای کار است، افزود: جوانان بین ۱۸ تا ۳۵ سال، شرکتها، تعاونیها و سازمانهای مردمنهاد که دارای طرحهای اشتغالزای قابل اجرا با توجیه اقتصادی هستند، مشروط به نداشتن بدهی معوق بانکی، چک برگشتی و سابقه دریافت وام اشتغالزایی دولتی، میتوانند متقاضی این تسهیلات شوند.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با اشاره به ویژگیهای این تسهیلات اظهار کرد: تسهیلات مذکور تا سقف ۲۰ میلیارد ریال با نرخ سود ترجیحی، دوره بازپرداخت حداکثر چهارساله متناسب با ماهیت طرح و بهرهمندی از خدمات مشاورهای و توانمندسازی ارائه میشود. همچنین، متقاضیان موظف به بیمه کردن حداقل دو جوان بین ۱۸ تا ۳۵ سال از ابتدای سال ۱۴۰۴ خواهند بود.
وی افزود: متقاضیان تا ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ فرصت دارند با مراجعه به سامانه https://sso.msy.gov.ir، بخش تسهیلات اشتغالزایی جوانان، فرم ثبتنام را تکمیل کنند.