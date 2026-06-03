به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس‌کل دادگستری لرستان در جریان سومین بازدید میدانی از حوزه‌های قضایی در دادگاه صلح ازنا، بر ضرورت نقش‌آفرینی مؤثر قضات در اصلاح ذات‌البین و ترویج صلح و سازش تأکید کرد.

حجت‌الاسلام سعید شهواری با اشاره به دستاورد‌های آماری شهرستان ازنا عملکرد این حوزه را در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین قابل‌قبول دانست و بیان کرد: بهره‌گیری از ابزار‌های نوین قضایی از اولویت‌های راهبردی دادگستری استان است که در شهرستان ازنا با رسیدن به شاخص ۹۶ درصدی در ابلاغ الکترونیک و تحقق ۸۸ درصدی انتخاب کارشناس از طریق قرعه‌کشی، گامی مهم در راستای شفافیت و سلامت قضایی برداشته شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در ادامه با تشریح آمار دادگاه صلح ازنا، بیان داشت: این دادگاه با دو شعبه فعال، در ۱۱ماهه سال گذشته پذیرای چهارهزار و ۴۰۸ پرونده بوده که خوشبختانه موفق شده است چهارهزار و ۶۶۱ فقره پرونده معادل ۱۰۶ درصد ورودی پرونده‌ها را مختومه کند. این عملکرد مثبت در کنار میانگین زمان رسیدگی ۴۵ روزه برای هر پرونده، نشان‌دهنده پویایی و تلاش بی‌وقفه همکاران قضایی و اداری در این حوزه است.

حجت‌الاسلام شهواری رسالت دستگاه قضایی را نه فقط صدور حکم، بلکه احیای فرهنگ صلح و سازش برشمرد و تأکید کرد: انتظار می‌رود قضات شریف دادگستری لرستان همچون گذشته با نگاه اصلاحی و دلسوزانه، همواره طرفین پرونده‌ها را به سمت صلح و سازش هدایت کنند. صلح پایدار، آرامش را به جامعه بازمی‌گرداند و بار پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی را به‌صورت بنیادین کاهش می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به سیاست‌های کلان قوه قضاییه در کاهش جمعیت کیفری، از افزایش صدور آرای جایگزین حبس به میزان ۴۸ درصد در حوزه قضایی شهرستان ازنا ابراز رضایت کرد و آن را حرکتی مثبت در راستای اصلاح مجرمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی خواند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به شاخص‌های تکریم ارباب‌رجوع گفت: کوتاه‌کردن زمان انتظار مردم برای دریافت خدمات از اولویت‌های دستگاه قضایی است که در این زمینه، میانگین زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه در شهرستان ازنا به شش ساعت کاهش‌یافته که این مهم، مصداق بارز تکریم واقعی مردم است.