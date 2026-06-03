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مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام گفت: اولین یادواره شهدای جنگ رمضان و شهید قائد، ۲۰ خرداد ماه در استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «محمد رحیمی »مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام از برگزاری اولین یادواره شهدای جنگ رمضان و شهید قائد در استان خبر داد.
این یادواره با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، ۲۰ خرداد ماه برگزار خواهد شد.
در نشست هماهنگی این مراسم، نحوه برگزاری، برنامهریزی برای برپایی موکبهای فرهنگی و خدماتی و همچنین دیدار با خانوادههای شهدا، مهمترین مباحث مطرح شده بود و اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند.