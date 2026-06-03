به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مردم آبادان و خرمشهری در نود و پنجمین شب از قرار‌های شبانه با شعار «دو ملت، یک امت» به صحنه مطالبه‌گری برای پاسخ به دشمنان آمریکایی- صهیونی در پی نقض آتش‌بس در لبنان به میدان خیابان آمدند و علاوه بر حمایت از لبنان، وحدت مردم و اقتدار نیرو‌های مسلح کشورمان را دو عامل پیروزی ایران مقتدر دانستند.

سنگرداران جنوب غرب خوزستان باز هم فداکارانه با حضور در سنگر خیابان تاکید کردند: برای بیعتی دوباره با رهبر انقلاب و آرمان‌های شهدا تا پای جان برای وطن ایستادگی می‌کنند.

آنان همچنین از رزمندگان کشور در کنار جبهه مقاومت اعلام حمایت کردند.

این شب از قرار‌های ایرانیان در میدان خیابان گره خورده با فریاد حمایت از محور مقاومت به رسم وفاداری.