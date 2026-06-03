به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، امام جمعه مهاباد در این مراسم با تبیین ویژگی‌های بارز امام راحل، به ابعاد جهانی اندیشه ایشان پرداخت و گفت: امام خمینی (ره) یک حقیقت همیشه زنده است.

ماموستا عبدالسلام امامی افزود: این انقلاب بدون نام خمینی(ره) در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست چراکه ایشان رهبری خادم در قول و عمل، زاهد، عارف و در عین حال شجاع بودند.

او اضافه کرد: امام راحل گفتمان جدیدی را در جهان مطرح کرد که اکنون هندسه آن فراتر از مرزهای ایران در حال گسترش است. ایشان با اعلام بیت‌المقدس به عنوان اولویت اول اسلام، احیاگر عزت امت اسلامی و الگوی مبارزان حق علیه باطل شدند. باور به مردم و اعتماد به مستضعفان، مهم‌ترین ویژگی رهبری آن بزرگوار بود.

ثبات اسلام ناب محمدی و نفی اسلام آمریکایی، اعتماد به وعده‌ی الهی و بی‌اعتمادی به قدرت‌های مستکبر، اعتقاد به اراده مردم، مخالفت با خوی کاخ‌نشینی و حمایت از محرومان، مخالفت صریح با جبهه‌ی مستکبران بین‌المللی و تکیه بر وحدت ملی؛ این‌ها هفت اصل از مهم‌ترین اصول اندیشه امام خمینی (ره) است که مردم مهاباد امروز بر حفظ آن تأکید کردند.