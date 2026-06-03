پخش زنده
امروز: -
نمایش «ذرات آشوب» در تالار اصلی تئاتر شهر میزبان خانواده اهداکنندگان عضو بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایش «ذرات آشوب» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشتکوهی به همت باشگاه تئاتر سوره و مجموعه تئاترشهر میزبان بیش از یکصد خانواده اهداکننده عضو بود و اجرای خود را به نگاه این دریادلان که با رضایت خود اعضای بدن عزیزانشان را اهدا کرده و جان بیماران بسیاری را نجات داده بودند، تقدیم کرد.
نمایش «ذرات آشوب» نخستین اجرای خود را تقدیم بازماندگان ناو دنا و خانوادههای شهدای آنان کرد و در اجراهای بعدی میزبان امدادگران هلالاحمر و آتشنشانان فداکار جنگ تحمیلی رمضان بود و این بار با هماهنگی باشگاه تئاتر سوره، مجموعه تئاتر شهر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، واحد فراهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان سینا و بیمارستان امام خمینی (ره) اجرای خود را تقدیم خانواده اهدا کنندگان عضو کرد.
ابراهیم پشتکوهی در پایان اجرای شب گذشته ضمن خوش آمد به حضار گفت: امشب جمعی در میان ما هستند که از عزیزانشان را از دست دادهاند، اما پارههای وجود آن عزیزان در تن انسانهای دیگر زنده است؛ خانوادههایی که با اهدای اعضای عزیزانشان جان دوباره به انسانهای دیگر دادهاند و این فداکاریها برای ما الگوی بینظیری از انسانیت است. این اجرا را به این خانوادههای فداکار و عزیز تقدیم میکنیم.
نمایش «ذرات آشوب» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشتکوهی و تهیهکنندگی «باشگاه تئاتر سوره» تا روز یکشنبه (۱۷ خردادماه) ساعت ۱۹:۳۰ در تالار اصلی تئاتر شهر روی صحنه میرود. این اثر نمایشی که روایتی از ایستادگی در خلیج فارس است با تهیهکنندگی و حمایت «باشگاه تئاتر سوره» و همراهی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته و با برجستهسازی جایگاه خلیج فارس، عظمت روح ایرانی و قدرت او در برابر استعمار را به تصویر میکشد.
این اثر یادآور میشود که خلیج فارس فقط یک نام نیست بلکه سرچشمه هویت، مقاومت و غرور تاریخی ایرانیان است؛ جایی که آزادی در موجهایش معنا پیدا میکند و تاریخ در ساحلش نفس میکشد.