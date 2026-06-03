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مردم ولایتمدار شهرستانهای استان تهران در تداوم حضور انقلابی خود، برای نود و چهارمین شب پیاپی با حضور در سنگر خیابان، ضمن به رخ کشیدن ایستادگی خود به جهانیان، بر تداوم میثاق با آرمانهای ولایت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب گذشته میادین و خیابانهای اصلی در شهرستانهای مختلف استان تهران، شاهد نود و چهارمین برگ از دفتر حماسه حضور مردم بود. شهروندان با حضور پرشور و آگاهانه خود نشان دادند که گذر زمان نهتنها از انگیزه آنها برای دفاع از ارزشها نکاسته، بلکه عزم آنان را در مسیر ایستادگی استوارتر کرده است.
شرکتکنندگان در این تجمعات شبانه که با شعارهای انقلابی همراه بود، ولایتمداری را رمز اصلی پیروزی و پایداری ملت ایران در برابر توطئههای جهانی برشمردند. مردم در گفتوگوهای خود بر این نکته تأکید داشتند که حضور در سنگر خیابان، پیامی روشن برای بدخواهان نظام دارد و نشاندهنده بصیرت و دشمنشناسی ساکنان استان تهران است.
در این ۹۴ شب خروش مستمر، نسلهای مختلف از جوانان دهه هشتادی و نودی تا پیشکسوتان انقلاب در کنار یکدیگر بر پایبندی به راه امام و شهدا پافشاری کردند. حاضران اعلام کردند که سنگر خیابان را تا پای جان برای صیانت از حریم ولایت حفظ خواهند کرد و اجازه نخواهند داد دشمن در اراده پولادین ملت خللی ایجاد کند.