دبیر ستاد غدیر شهرستان ماهدشت از برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مردمی در دهه امامت و ولایت خبر داد و گفت: مهمانی کیلومتری غدیر با حضور ۱۱۰ موکب‌دار از ساعت ۱۵ در مسیر‌های تعیین‌شده شهر ماهدشت برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، بیات در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه رادیویی «صبح البرز» از پیش‌بینی برنامه‌های متنوع فرهنگی و مردمی در دهه امامت و ولایت برای شهروندان ماهدشت خبر داد و گفت: در ایام دهه امامت و ولایت برنامه‌های متعددی برای مردم ماهدشت تدارک دیده شده است که بخشی از آن در قالب جشن‌های محله‌ای و بخشی دیگر در قالب برنامه‌های متمرکز شهری اجرا می‌شود.

بیات به مجری رادیو البرز افزود: برگزاری جشن‌های دهه ولایت در ماهدشت از عید قربان آغاز شده و تا روز مباهله ادامه دارد. سه محله در مسکن مهر و ۱۵ محله در ماهدشت میزبان جشن‌های غدیر هستند.

دبیر ستاد غدیر ماهدشت با اشاره به برگزاری جشن ویژه دهه امامت و ولایت اظهار کرد: با توجه به تقارن برنامه‌ها با سالروز رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی، زمان برگزاری برخی برنامه‌ها یک روز جلوتر تنظیم شده تا امکان حضور گسترده‌تر مردم فراهم شود.

وی همچنین از برگزاری جشن کیلومتری غدیر در این شهر خبر داد و گفت: این برنامه از ساعت ۱۵ آغاز می‌شود و در طول مسیر، ۱۱۰ موکب‌دار و غرفه‌دار با ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی و برنامه‌های محتوایی به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کنند.

بیات در برنامه زنده صبح البرز ادامه داد: این موکب‌ها تا زمان اقامه نماز مغرب و عشاء در مسیر جشن مستقر خواهند بود و در کنار برنامه‌های فرهنگی و خدماتی، فضای شاد و مردمی برای گرامیداشت عید غدیر فراهم می‌کنند.

وی در پایان این گفت‌و‌گو رادیویی خاطرنشان کرد: در کنار جشن کیلومتری، اجتماع مردمی شبانه نیز در میدان اصلی شهر برگزار می‌شود که هر ساله با استقبال گسترده شهروندان همراه است