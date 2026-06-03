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به گفته معاون وزیر نیرو، تاکنون ۱۲ استان برای تجهیز مدارس خود به پنلهای خورشیدی اعلام آمادگی کردهاند و از هفته آینده، تجهیزات مورد نیاز در اختیار این مدارس قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به گفته معاون وزیر نیرو، تاکنون ۱۲ استان برای تجهیز مدارس خود به پنلهای خورشیدی اعلام آمادگی کردهاند و از هفته آینده، تجهیزات مورد نیاز در اختیار این مدارس قرار خواهد گرفت.
طرز طلب گفت: با اجرای این طرح، علاوه بر کمک به اقتصاد مدارس، گام مهمی در راستای نهضت عدالت آموزشی و کاهش ناترازی انرژی برداشته میشود.
گزارش از لیلا علی بیگی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما