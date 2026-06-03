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مجموعه کتاب «خورشید در تبعید»، تازهترین اثر انتشارات کتاب جمکران با موضوع امام خمینی (ره) و برای آشنایی بیشتر نوجوانان با شخصیت والای بنیانگذار انقلاب شکوهمند اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با ایام رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) مجموعه چهار جلدی «خورشید در تبعید» به قلم چهارنویسنده با تجربه در حوزه کودک و نوجوان توسط انتشارات کتاب جمکران روانه قفسه نشر شد.
این چهار جلدی خوشخوان تلاش میکند جریان تبعید امام به ترکیه، عراق و پاریس را از نگاه راویان مختلف و با جزئیات دقیق برای مخاطب امروزی بازگو کند.
جریان جلد اول از پیش از دستگیری امام آغاز میشود از جایی که مأموران ساواک از آخرین سخنرانی امام درباره استقلال ایران ترسیدهاند و از واکنش امام نسبت به کاپیتولاسیون نگرانند؛ همچنین در همین زمان دوستداران و خانواده امام هم بیمناک جان ایشان هستند و همه میدانند اتفاقی پیش خواهد آمد. این جلد از مجموعه با نام «یخچال قاضی دروازه آفتاب» و به قلم مسلم ناصری به قلم تحریر درآمده است.
ماجرای جلد دوم این مجموعه که با نام «گنج در بورسا» و به قلم سیدسعید هاشمی منتشر شده است، به روزی از تاریخ برمیگردد که شاه فهمید قلب مردم ایران با نخهای نامرئی به قلب امام خمینی (ره) وصل شده. او در ممکلت خریداری نداشت. پس تصمیم گرفت امام خمینی (ره) را از ایران دور و به ترکیه تبعید کند. خیالش راحت بود در تنهایی ترکیه، ارتباط امام خمینی (ره) با همه قطع میشود، اما خیلی زود با حضور خبرنگارها، شاه به اشتباه خودش پی برد…
پس از آن امام خمینی (ره) به خواسته شاه، راهی عراق شد، اما آوازه ایشان پیش از خودش به عراق رسید. کابوس مأموران ساواک ساکن در نجف شروع شد. آنها مأمور بودند تا دور امام (ره) شلوغ نشود، اما جمعیت چند صد نفره هواداران امام خمینی (ره) از شهرهای مختلف به سوی او میرفت. امام خمینی (ره) مرد خدا بود و شاه کوچکتر از آنکه مقابل لشکر خدا دوام بیاورد. جلد سوم این مجموعه با نام «راز نیزار خشک» و به قلم ابوالفضل هادیمنش به این دوران میپردازد.
بعد از آن هواپیمای تبعید امام خمینی (ره) در پاریس فرود آمد. جایی به نظر خیلی دور از ایران. مأموران ساواک با پوششهای مختلف در طول شبانه روز مراقب محل اقامت امام (ره) بودند، اما اعلامیهها و صوتها مرتبا به ایران میرسید. حالا مأموران ساواک مانده بودند با راه ارتباط مخفی میان ایران و فرانسه. چهارمین جلد از مجموعه خورشید در تبعید با نام «مسیح در پاریس» به قلم سعید محمدی نوشته شده است.
در این چهار جلد اتفاقهایی که در دوران تبعید حضرت امام خمینی (ره) رخ میدهد طوری بازنمایی شده است که مخاطب همراه آنها به دل تاریخ سفر کند و با بنیانگذار کبیر انقلاب هر لحظه به دل وقایع بزند. به فرودگاه برود سوار بر هواپیمایی شود که تا به حال کابین آن را ندیده و علی رغم این که به تبعید میرود کابین خلبان را هم ببیند. چطور میشود رهبر یک ملت این قدر در جزئیات دقیق باشد و حتی زمانی که در تبعید به سر میبرد سعی کند با فرهنگ و زبان آن کشورها آشنا شود؟! این فقط از دوراندیشی و حکمت شخصیتی، چون امام خمینی (ره) برمیآید چنین شخصیتی باید به نسل نوجوان امروز معرفی شود و چه معرفی بهتر از روایتی جذاب و خواندنی در خلال یک چهار جلدی شیرین.
با اینکه چهار نویسنده مختلف تلاش کردهاند کتاب را به مقصد کتابخانه نسل نوجوان و جوان راهی کنند، اما زبان این چهار جلد شیرین و گرم و گویاست و تنها خواندن چند صفحه از جلد اول کافی است تا زندگی امام خمینی (ره) با جزئیات درگیر کننده و خاصی که دارد مخاطب را کنار خود نگه دارد.
مجموعه چهار جلدی «خورشید در تبعید» به قلم مسلم ناصری، سیدسعید هاشمی، ابوالفضل هادیمنش و سعید محمدی مجموعا در ۴۴۵ صفحه و با قیمت ۸۵۰ هزارتومان توسط انتشارات کتاب جمکران روانه قفسه نشر شده است.