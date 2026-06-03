پیرو برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار در فرمانداری صیدون، رئیس دادگاه این شهر خواستار تسریع در امور و اقدامات مداخله‌ای فوری برای رفع مشکل توزیع کالا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید عوض پور در جلسه ستاد تنظیم بازار شهر صیدون پس از شنیدن گزارش سایر اعضآء، دستورات مقتضی جهت ایجاد آرامش در توزیع بازار مصرف کالای ضروری را صادر کرد.

وی ضمن تشریح شرایط موجود کشور برای حاضران در جلسه بیان کرد: کشور در حالت جنگی قرار دارد و رسیدگی به مشکلات و تخلفات در این شرایط باید فوق العاده و با سرعت و جدیت بیشتری انجام شود.

عوض پور ثبات در بازار را مایه احساس امنیت و آرامش برای مردم دانست و افزود: نظارت بر حسن اجرای مصوبات تا حصول نتیجه مطلوب ادامه دارد.

پس از پایان جلسه و جمع‌بندی مصوبات، اجرای آن آغاز شد و گشت ویژه نظارتی متشکل از برخی اعضای ستاد، بلافاصله اقدام به بازرسی از واحدهای صنفی کردند.

همچنین با پیگیری‌های لازم ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم مرغ منجمد تنظیم بازاری عرضه شد و پیگیری در خصوص اختصاص سهمیه بیشتر و اقلام متنوع تر کالاهای اساسی تنظیم بازاری در دستور کار قرار گرفت.