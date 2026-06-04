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کتاب «آن مرد بینهایت» نوشته محمدعلی عباسی اقدم، دومین جلد از مجموعه قلهها به آسمان نزدیکترند است، که به زندگی و سیره حضرت امام خمینی (ره) اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این مجموعه تلاشی است برای ترسیم قابهایی روشن، صادقانه و بیطرفانه از شیوه زیست و سبک زندگی عالمان بزرگ دین. کتاب حاضر با نثری روان، مستند و پر از درک لطیف، به روایت زوایایی از زندگی مردی میپردازد که از تبار ابراهیم بود؛ مردی که دل دریاییاش با نور ایمان و عطر توکل، مسیر زندگی میلیونها انسان را روشن کرد.
در این کتاب، نویسنده کوشیده است تصویری ملموس و انسانی از زندگی حضرت امام ارائه دهد؛ از سلوک معنوی و عارفانهاش، از مبارزه سرسختانهاش در راه حق، از رهبری قاطعانهاش در کوران حوادث، و از آرامش و طمأنینه قلبیاش در عبور از طوفانهای سخت تاریخ. آن مرد بینهایت، تنها یک زندگینامه ساده نیست، بلکه روایتی عاشقانه و تأملبرانگیز از زیستن مردی است که صراحت بیان را با صداقت دل، تقوا را با تدبیر، و ابهت رهبری را با عطوفت انسانی در هم آمیخت و نامش تا همیشه در تاریخ زنده خواهد ماند.
نویسنده در جایجای کتاب تأکید دارد که روایت همه ویژگیهای چنین شخصیت سترگی، کاری بس دشوار و فراتر از توان قلم است، اما همین تلاش صادقانه برای ترسیم لحظاتی از زندگی امام، خواننده را به تأمل وادار میکند و دلش را به درک سیرهای از جنس نور و حقیقت نزدیکتر میسازد. «آن مرد بینهایت» فرصتی است برای آشنایی دوباره با امامی که نهتنها رهبر انقلاب بود، بلکه معلمی الهی برای تمام عصرها و نسلها به شمار میآید.
این اثر در ۲۱۸ صفحه در دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شده است.