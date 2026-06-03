به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس آمار سامانه سمفا در هفته گذشته و تا صبح چهارشنبه ۱۳ خرداد در ۱۶ هزار نوبت نمایش، ۳۰۰ هزار مخاطب داشتند و به فروش حدود ۳۸ میلیارد تومانی دست یافتند.

در هفته گذشته فیلم «تهران کنارت» پرفروش‌ترین فیلم بود.

فیلم «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد و تهیه کنندگی مجید کریمی با فروش ۸۹ هزار و ۲۸۶ بلیت به فروش ۱۲ میلیارد و ۶۶۹ میلیونی رسید و در صدر فروش هفتگی قرار گرفت. این فیلم با حضور بازیگرانی همچون علی شادمان، آناهیتا افشار، آیدا ماهیانی، رضا کولغانی، تینو صالحی، گلنوش قهرمانی، داود ونداده و علی مصفا ساخته شده است.

در خلاصه داستان «تهران کنارت» آمده است: این فیلم روایتی اجتماعی و تأمل‌برانگیز از تلاقی چند زندگی در میان شلوغی، هیاهو و روزمرگی‌های شهر تهران است. این فیلم با نگاهی واقع‌گرایانه نشان می‌دهد چگونه انتخاب‌های کوچک و بزرگ، سرنوشت آدم‌ها را به هم پیوند می‌زند و مسیر زندگی‌شان را تغییر می‌دهد. داستان تهران کنارت با فضایی شاعرانه و احساسی، تصویری متفاوت از روابط انسانی، تنهایی در کلان‌شهر تهران و چالش‌های زندگی در پایتخت امروزی ایران ارائه می‌کند. این اثر با تمرکز بر دغدغه‌های اجتماعی و عاطفی، مخاطب را به تفکر درباره ارتباطات، سرنوشت و معنای همدلی در زندگی شهری دعوت می‌کند.

فروش کلی فیلم‌های روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:

«کفایت مذاکرات»: ۱۰۰ میلیارد تومان

«ماجراجویی در جزیره جیمزباند»: ۷۳ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان

«آنتیک»: ۴۲ میلیارد و ۹۱۵ میلیون تومان

«تهران کنارت»: ۲۴ میلیارد و ۸۷۶ میلیون تومان

«افسانه سپهر»: ۱۶ میلیارد و ۴۶ میلیون تومان

«تاکسیدرمی»: ۱۰ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان

«نیم‌شب»: ۸ میلیارد و ۷۲۱ میلیون تومان

«سفر به لیمونیا»: ۴ میلیارد و ۲۸۶ میلیون تومان

«ژولیت و شاه»: یک میلیارد و ۶۳ میلیون تومان

«قمارباز»: یک میلیارد و ۴۹۱ میلیون تومان

«رخ نیلو»: یک میلیارد و ۲۸۴ میلیون تومان

«بهشت تبهکاران»: یک میلیارد و ۱۸۸ میلیون تومان

«خط نجات»: ۸۲۴ میلیون تومان.