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سینماها در یک هفته گذشته در ۱۶ هزار نوبت، ۳۰۰ هزار مخاطب داشتند و به فروش حدود ۳۸ میلیارد تومانی دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس آمار سامانه سمفا در هفته گذشته و تا صبح چهارشنبه ۱۳ خرداد در ۱۶ هزار نوبت نمایش، ۳۰۰ هزار مخاطب داشتند و به فروش حدود ۳۸ میلیارد تومانی دست یافتند.
در هفته گذشته فیلم «تهران کنارت» پرفروشترین فیلم بود.
فیلم «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد و تهیه کنندگی مجید کریمی با فروش ۸۹ هزار و ۲۸۶ بلیت به فروش ۱۲ میلیارد و ۶۶۹ میلیونی رسید و در صدر فروش هفتگی قرار گرفت. این فیلم با حضور بازیگرانی همچون علی شادمان، آناهیتا افشار، آیدا ماهیانی، رضا کولغانی، تینو صالحی، گلنوش قهرمانی، داود ونداده و علی مصفا ساخته شده است.
در خلاصه داستان «تهران کنارت» آمده است: این فیلم روایتی اجتماعی و تأملبرانگیز از تلاقی چند زندگی در میان شلوغی، هیاهو و روزمرگیهای شهر تهران است. این فیلم با نگاهی واقعگرایانه نشان میدهد چگونه انتخابهای کوچک و بزرگ، سرنوشت آدمها را به هم پیوند میزند و مسیر زندگیشان را تغییر میدهد. داستان تهران کنارت با فضایی شاعرانه و احساسی، تصویری متفاوت از روابط انسانی، تنهایی در کلانشهر تهران و چالشهای زندگی در پایتخت امروزی ایران ارائه میکند. این اثر با تمرکز بر دغدغههای اجتماعی و عاطفی، مخاطب را به تفکر درباره ارتباطات، سرنوشت و معنای همدلی در زندگی شهری دعوت میکند.
فروش کلی فیلمهای روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:
«کفایت مذاکرات»: ۱۰۰ میلیارد تومان
«ماجراجویی در جزیره جیمزباند»: ۷۳ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان
«آنتیک»: ۴۲ میلیارد و ۹۱۵ میلیون تومان
«تهران کنارت»: ۲۴ میلیارد و ۸۷۶ میلیون تومان
«افسانه سپهر»: ۱۶ میلیارد و ۴۶ میلیون تومان
«تاکسیدرمی»: ۱۰ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان
«نیمشب»: ۸ میلیارد و ۷۲۱ میلیون تومان
«سفر به لیمونیا»: ۴ میلیارد و ۲۸۶ میلیون تومان
«ژولیت و شاه»: یک میلیارد و ۶۳ میلیون تومان
«قمارباز»: یک میلیارد و ۴۹۱ میلیون تومان
«رخ نیلو»: یک میلیارد و ۲۸۴ میلیون تومان
«بهشت تبهکاران»: یک میلیارد و ۱۸۸ میلیون تومان
«خط نجات»: ۸۲۴ میلیون تومان.