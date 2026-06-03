معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در سفر به ایلام گفت: در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، ۲۲ هزار مددجوی ساکن در مراکز شبانه‌روزی به آغوش خانواده بازگشتند و هیچ خدمتی تعطیل نشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «سیدحسن موسوی» چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در سفر به ایلام از اجرای موفق طرح خانواده‌محوری در دوران جنگ ۴۰ روزه خبر داد.

در این دوران، با مشارکت مردم و دستگاه قضا، ۲۲ هزار مددجو شامل سالمندان، شیرخوارگاه‌ها، مراکز نگهداری معلولان و ترک اعتیاد به آغوش خانواده‌ها بازگشتند. تعداد کودکان در شیرخوارگاه‌ها از ۹ هزار و ۵۰۰ نفر به ۵ هزار و ۲۰۰ نفر کاهش یافت. اکنون در ۱۲ استان کشور، هیچ کودک شیرخواری در مراکز بهزیستی نگهداری نمی‌شود.

موسوی چلک تأکید کرد: هیچ‌کدام از خدمات بهزیستی در ایام جنگ تعطیل نشد. خط ۱۴۸۰ (صدای مشاور) شبانه‌روزی فعال شد و بیش از ۲۲۵ هزار تماس مردمی را پاسخ داد. خط ۱۲۳ (اورژانس اجتماعی) نیز با ۹۵ هزار تماس و انجام بیش از ۲۲ هزار مداخله میدانی همراه بود.

وی از آغاز «طرح ملی سنجش سلامت روان» از اول خرداد برای افراد بالای ۱۸ سال خبر داد. متقاضیان می‌توانند در سامانه https://behzisti.porsline.ir/s/PSY-Screen ثبت‌نام کنند.

معاون بهزیستی افزود: با تفویض اختیارات ویژه از سوی رئیس‌جمهور، کالابرگ و یارانه کودکان بدسرپرست که پیش‌تر به حساب والدین واریز می‌شد، اکنون مستقیماً به حساب مراکز نگهداری واریز می‌شود. افزایش ۷۰ تا ۹۰ درصدی یارانه‌ها برای بیش از ۲۰ هزار مرکز پیش‌بینی و درخواست شده است. مجموع جامعه هدف بهزیستی در سراسر کشور حدود ۸ میلیون نفر است.