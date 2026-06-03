افتتاح قطعه دوم محور لاور شرقی - دشت پلنگ در هفته دولت
استاندار بوشهر گفت: قطعه دوم محور «لاور شرقی - دشت پلنگ» در شهرستان دشتی در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، استاندار بوشهر با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر، فرماندار شهرستان دشتی و جمعی از مدیران کل اجرایی استان، ضمن بازدید میدانی از طرح روکش آسفالت قطعه دوم محور «لاور شرقی - دشت پلنگ»، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این طرح را ارزیابی کرد.
ارسلان زارع در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساختهای مواصلاتی در مناطق روستایی و عشایری، اظهار داشت: این طرح به طول ۶ کیلومتر با هدف ارتقای ایمنی تردد و تسهیل در عبور و مرور اهالی منطقه در حال اجراست که با تلاش گروههای اجرایی، روند پیشرفت آن مطلوب ارزیابی میشود.
وی در خصوص تأمین منابع مالی این طرح نیز اظهار کرد: اعتبار اولیه برای اجرای افتتاح قطعه دوم محور «لاور شرقی - دشت پلنگ» ۱۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که با توجه به حجم عملیات اجرایی و افزایش کیفیت زیرساختها، این مبلغ به ۲۱ میلیارد تومان افزایش یافته است.
استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر کیفیت طرحهای عمرانی، گفت: با برنامهریزی صورتگرفته و تلاش دستاندرکاران، این قطعه از محور «لاور شرقی - دشت پلنگ» در هفته دولت سال جاری تکمیل و به بهرهبرداری نهایی خواهد رسید تا مردم منطقه از مزایای آن بهرهمند شوند.