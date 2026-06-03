به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اعضای تیم ملی المپیاد علوم زمین جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند.

اعضای تیم ملی المپیاد علوم زمین جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در نوزدهمین دوره المپیاد جهانی ۲۰۲۶ در تورین ایتالیا معرفی شدندکه به شرح ذیل می باشند.

غزل قاضی زاده خراسان جنوبی , شمیم ملا قلی زاده البرز , جواد نامجو فارس و مهرانه واشقانی فراهانی از تهران اعضای تیم ملی المپیاد علوم زمین جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ می باشند.