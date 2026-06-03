چهار واحد ضایعاتی متخلف به دلیل بی توجهی به تذکرات پلیس و کشف اموال مشکوک در داراب مهر و موم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان داراب گفت: در راستای ساماندهی و جلوگیری از فعالیت غیرمجاز واحد‌های ضایعاتی، طرح برخورد با ضایعاتی‌های متخلف در این شهرستان به اجرا در آمد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضایی از ۱۳ واحد خرید ضایعات در این شهرستان بازدید که چهار واحد متخلف را به دلیل بی توجهی به تذکرات پلیس و کشف اموال مشکوک به سرقت، مهر و موم کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان داراب با درخواست از شهروندان گفت: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی صنفی، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.