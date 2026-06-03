به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی استان گفت: با توجه به آزادسازی نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت تمام شده تولیدات طیور و درخواست مرغداران، استانداری و ریاست جهاد کشاورزی مبنی بر ارائه تعرفه جدید بیمه طیور، صندوق بیمه کشاورزی تعرفه جدید بیمه طیور را تا پایان سال زراعی جاری با پوشش ۸۰٪ ارزش موضوع بیمه (نیمچه گوشتی و تخمگذار تجارتی) منتشر کرده است.

بخشی افزود: سهم دولت هم به صورت میانگین ۱۰ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: مرغداران برای اطلاع از شرایط جدید می‌توانند به شعبه بانک کشاورزی و نمایندگی‌های بیمه کشاورزی مراجعه کنند.