پخش زنده
امروز: -
سرپرست معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد از پیشرفت مراحل بازنگری و تهیه طرحهای هادی از اعتبارات شهرستانی در چندین روستای بخش مرکزی شهرستان بافق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هادی زارع با اشاره به اقدامات این نهاد برای ارتقای زیرساختهای سکونتی روستاها گفت: بازنگری و تهیه طرحهای هادی بهعنوان نقشه راه توسعه و ساماندهی بافتهای روستایی با جدیت در دستور کار بنیاد مسکن قرار دارد.
وی درباره وضعیت این طرحها در روستاهای بخش مرکزی بافق افزود: فرآیند تهیه طرحهای هادی برای روستاهای دهنودشت، بیدانپنج، مومنآباد، دشتخوان و ندکوه در حال انجام است.
زارع ادامه داد: در این روند، با استفاده از نظرات مشاوران طرح و انجام بازدیدهای میدانی، نواقص موجود شناسایی و بررسی شده است و جلسه کارشناسی مربوط به این روستاها نیز اوایل ماه آینده در مرکز استان برگزار خواهد شد.
سرپرست معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تأمین مالی برخی طرحهای اشاره کرد و گفت: بازنگری طرح هادی روستای کوشک از محل اعتبارات استانی به پایان رسیده است.
وی افزود: همچنین منابع مالی مورد نیاز برای بازنگری طرحهای هادی روستاهای علیآباد و صادقآباد از محل عواید حاصل از واگذاری زمین تأمین شده است.
زارع در پایان هدف از اجرای این طرحها را ساماندهی توسعه روستاها، پاسخگویی به نیازهای مسکونی ساکنان و پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز عنوان کرد.