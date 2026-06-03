به گزارش خبرگزاری صداوسیما سیدعادل رهبریان؛ سرپرست جمعیت هلال احمر کهگیلویه‌وبویراحمد گفت: گزارشی مبنی بر سقوط از ارتفاع فردی ۶۴ ساله در ارتفاعات صعب‌العبور روستای تاکسیسه از توابع شهرستان مارگون به مرکز کنترل هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از جمعیت هلال‌احمر شهرستان مارگون به محل حادثه اعزام شدند.

رهبریان ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر بعد از طی کردن مسیر‌های صعب‌العبور و سخت‌گذر به محل حادثه رسیدند و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، بیمار را جهت ادامه روند درمانی در روستای پایین‌دست تحویل عوامل اورژانس دادند.

این مقام مسئول در هلال احمر افزود: ضرورت دارد تا شهروندان از صعود به صورت انفرادی به ارتفاعات خودداری کرده و به توصیه‌های ایمنی دستگاه‌های امدادی توجه داشته باشند.