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رئیس سازمان بهزیستی در بازدید از موسسه «بچههای ما»گفت: حمایت از فرزندان تحت پوشش بهزیستی باید تا استقلال کامل ادامه یابد.
سید جواد حسینی با همراهی ابوذر عطاپور، معاون استاندار کرمان، و وحیدزاده، مدیرکل بهزیستی استان، از بخشهای مختلف نگهداری کودکان و همچنین کارگاه خیاطی این موسسه بازدید کرد و در جریان فعالیتهای تربیتی، مهارتی و توانمندسازی این مجموعه قرار گرفت.
حسینی در این بازدید، ضمن حضور در خانه کودکان ۳ تا ۶ سال دختران، خانه پسران ۷ تا ۱۲ سال و خانه دختران ۷ تا ۱۲ سال، با فرزندان مقیم این مرکز گفتوگویی صمیمانه داشت و با شنیدن دغدغهها و صحبتهای آنان، خاطراتی نیز برای کودکان بازگو کرد.
وی همچنین از مدیران و مربیان موسسه درباره روند اجرای برنامهها، شیوههای تربیتی و چالشهای موجود پرسوجو کرد و در ادامه با حضور در کارگاه خیاطی، از تلاشهای مجموعه برای آموزش مهارتهای فنی و ایجاد فرصتهای شغلی برای فرزندان قدردانی کرد.
رئیس سازمان بهزیستی در پایان این بازدید، با قدردانی از تلاشهای تیم مدیریتی و خیرین موسسه «بچههای ما»، نقش این مجموعه را در حفظ سلامت روان، توانمندسازی و آیندهسازی برای کودکان مهم و اثرگذار دانست.
موسسه خیریه «بچههای ما» از سال ۱۳۸۳ و پس از وقوع زلزله بم، با مدیریت خانم توکلی و اعضای هیئتمدیره خانواده وی، با هدف حمایت از کودکان بدسرپرست و بیسرپرست فعالیت خود را آغاز کرده است. این موسسه اکنون با ارائه خدمات در سه فاز مجزا، بستری مناسب برای رشد و پرورش فرزندان فراهم کرده است.
پذیرش کودکان در این موسسه پس از شناسایی از سوی اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و با دستور قضایی و تأیید بهزیستی شهرستان انجام میشود. با این حال، اولویت اصلی مجموعه، بازپیوند کودکان با خانواده اصلی آنان است.
از ویژگیهای شاخص این موسسه، تداوم حمایت از فرزندان پس از ۱۸ سالگی است؛ بهگونهای که آنان تا پایان تحصیلات دانشگاهی، انجام خدمت سربازی و یافتن شغل مناسب همچنان تحت پوشش و حمایت قرار دارند. همین رویکرد موجب شده ارتباط عاطفی میان فرزندان و این مجموعه پس از ترخیص نیز حفظ شود و بسیاری از آنان در مناسبتها و روزهای تعطیل دوباره به این خانه بازگردند.