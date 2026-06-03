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رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، ایجاد فهم مشترک مردم با سازمان را وظیفه مهم روابط عمومی در عصر ارتباطات امروز دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، الیاس حضرتی در همایش روایت خدمت با حضور مسئولان روابط عمومی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی استان اظهار کرد: زمانی میگفتند که وظایف و رسالت روابط عمومی در حد صدور اطلاعیه است؛ سپس در اوایل دهه ۲۰ میلادی، صاحبان کرسی روابط عمومی دنیا قدمی جلو گذاشتند و وظیفه اقناع گری مخاطبان و مشتریان را نیز برای این شغل تعریف کردند.
وی افزود: در سالهای اخیر نیز مشخص شده که دیگر یک طرفه صحبت کردن کافی نیست و ماموریت مهم روابط عمومی را ایجاد فهم و منافع مشترک با تمام ذی نفعان میدانند. دخیل کردن مخاطبان و مشتریان در سود شرکت، کارخانه و مسائل یک سازمان و وزارتخانه باعث میشود تا با رسیدن به یک فهم مشترک، وظایف اطلاع رسانی و اقناع گری نیز انجام بگیرد.
وی ادامه داد: مثلا در بحث تغییر قیمت بنزین، راننده وانت، آمبولانس، موتور، خودروهای اینترنتی، جایگاه دار، شرکت نفت، حمل و نقل کارخانهها و تمامی خانوادهها، ذی نفع هستند که باید با هر کسی با زبان، فهم و ادبیات خودش سخن بگوییم تا همه با صحبت کردن و گفتگوی زیاد به یک فهم و ادبیات مشترک برسیم و با هم به سمت حل مسئله برویم.
حضرتی تاکید کرد: شفافیت و صداقت در مسیر رسیدن به فهم مشترک و رسالت روابط عمومی، اصل و پایه اساسی است، زیرا نهایت هدف روابط عمومی، اعتمادسازی و افزایش سرمایه اجتماعی و ماموریت فعالان این حوزه، ایجاد اعتماد مردم و مشتری به سازمان و اعتماد سازمان به سلایق و ذائقه مردم است.
وی افزود: رسیدن به اعتماد و ایجاد گفتوگو با تمام ذی نفعان و رسیدن به فهم مشترک نیازمند تولید محتوای جذاب و متناسب با شرایط زمان و مکان آن نیز است تا قابل عرضه نسبت به فضایی باشد که مخاطب در آن قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: فعالان عرصه روابط عمومی باید در فضاها و شبکههای مجازی حضور داشته و به استفاده از ابزارهای آنها مسلط شوند تا بتوانند محتواهای سازمان خود را برای مخاطبان منتشر و بازخوردهای آن را دریافت کنند. روابط عمومی باید ارتباط دائمی روزانه با فعالان فضای مجازی، روزنامه نگاران و صاحبان سخن داشته باشد و این ارتباط مستمر با تمام جریانها و رگهها میتواند او را به نتیجه اصلی برساند.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت بر لزوم اجرای برنامه آموزش ذات روابط عمومی و اهمیت رسانه و روایتگری در این عرصه با مدیران تاکید کرد و گفت: اگر مدیران، شناخت درستی از بحث فهم، روایت سازی و قصه پروری نداشته باشند، روابط عمومی همچنان بر در آهنی میزند.
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر ضرورت شایسته سالاری و تخصص گرایی در انتخاب مدیران روابط عمومی گفت: بسیاری از قوانین در مرحله تصویب از پیوستهای افکار عمومی بی نصیب میمانند و هیچ رفتارسنجی و افکارسنحی قبل از قانون گذاری انجام نمیگیرد و در نتیجه در اجرای آن قانون به مشکل برمیخوریم.
وی افزود: امیدواریم مدیران دستگاههای اجرایی نیز به چنین درکی برسند و به افکار عمومی حساس باشند. یک سیاستمدار و دولتمرد باید هر روز، خود را در ترازوی افکار عمومی بسنجد. راه اندازی مرکز افکارسنجی و پژوهشی، ایده جالبی است که آن را پیگیری میکنیم.
سرمست ادامه داد: مدیران اجرایی بدون هیچ هزینه و فایدهای، پروژهها را طراحی میکنند و به خاطر همین است که اکنون با پروژههای ناتمام بسیاری مواجه هستیم و از نظر طول زمانی، عمر برخی از پروژهها از سن پیمانکاران پروژه بیشتر است.
سرمست اظهار کرد: روابط عمومیها، روابط عمومی سازمان هستند ولی الان این پست به روابط خصوصی تبدیل شده است. روابط عمومی دستگاههای اجرایی نباید از دولت و دستگاهها نقد کنند ولی باید نقدها را به درستی به مدیران انتقال دهند.
استاندار آذربایجان شرقی پیشنهاد راه اندازی نظام صنفی و تشکلی برای فعالان روابط عمومی استان را در راستای همبستگی و اشتراک گذاری اطلاعات داد و افزود: برگزاری چنین همایشهایی میتواند گام مثبتی برای این موضوع باشد. یکی از ویژگیهای ممتاز و متفاوت این همایش نیز حضور روابط عمومیهای بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: بخش خصوصی در ارتباط با بحث هزینه و فایده پروژهها، حتما عاقلانهتر عمل میکند و تصمیمات به روز میگیرد. در بحث تبادل بین بخشهای خصوصی و دولتی نیز من هر بار گفتهام که طرف بخش خصوصی هستم و در این استان به ویژه که ۹۴ درصد اقتصاد آن در دست بخش خصوصی است، روابط عمومی شرکتها و واحدهای تولیدی میتوانند جایگاه به خصوصی داشته باشند.
استاندار با اشاره به ورود هوش مصنوعی به کارهای روابط عمومی تاکید کرد: روابط عمومی قبل از مسلط و مسلح شدن به استفاده از انواع ابزارها، نرم افزارها و هوش مصنوعی باید انواع هوشهای ارتباطی، فرهنگی و اجتماعی را سرلوحه خود قرار دهد. در جنگ رمضان بیشتر فهمیدیم که هر دستگاهی به روابط عمومی و رسانه کم توجه باشد، چوبش را سخت خواهد خورد.