به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، الیاس حضرتی در همایش روایت خدمت با حضور مسئولان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی استان اظهار کرد: زمانی می‌گفتند که وظایف و رسالت روابط عمومی در حد صدور اطلاعیه است؛ سپس در اوایل دهه ۲۰ میلادی، صاحبان کرسی روابط عمومی دنیا قدمی جلو گذاشتند و وظیفه اقناع گری مخاطبان و مشتریان را نیز برای این شغل تعریف کردند.

وی افزود: در سال‌های اخیر نیز مشخص شده که دیگر یک طرفه صحبت کردن کافی نیست و ماموریت مهم روابط عمومی را ایجاد فهم و منافع مشترک با تمام ذی نفعان می‌دانند. دخیل کردن مخاطبان و مشتریان در سود شرکت، کارخانه و مسائل یک سازمان و وزارتخانه باعث می‌شود تا با رسیدن به یک فهم مشترک، وظایف اطلاع رسانی و اقناع گری نیز انجام بگیرد.

وی ادامه داد: مثلا در بحث تغییر قیمت بنزین، راننده وانت، آمبولانس، موتور، خودرو‌های اینترنتی، جایگاه دار، شرکت نفت، حمل و نقل کارخانه‌ها و تمامی خانواده‌ها، ذی نفع هستند که باید با هر کسی با زبان، فهم و ادبیات خودش سخن بگوییم تا همه با صحبت کردن و گفتگوی زیاد به یک فهم و ادبیات مشترک برسیم و با هم به سمت حل مسئله برویم.

حضرتی تاکید کرد: شفافیت و صداقت در مسیر رسیدن به فهم مشترک و رسالت روابط عمومی، اصل و پایه اساسی است، زیرا نهایت هدف روابط عمومی، اعتمادسازی و افزایش سرمایه اجتماعی و ماموریت فعالان این حوزه، ایجاد اعتماد مردم و مشتری به سازمان و اعتماد سازمان به سلایق و ذائقه مردم است.

وی افزود: رسیدن به اعتماد و ایجاد گفت‌و‌گو با تمام ذی نفعان و رسیدن به فهم مشترک نیازمند تولید محتوای جذاب و متناسب با شرایط زمان و مکان آن نیز است تا قابل عرضه نسبت به فضایی باشد که مخاطب در آن قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: فعالان عرصه روابط عمومی باید در فضا‌ها و شبکه‌های مجازی حضور داشته و به استفاده از ابزار‌های آنها مسلط شوند تا بتوانند محتوا‌های سازمان خود را برای مخاطبان منتشر و بازخورد‌های آن را دریافت کنند. روابط عمومی باید ارتباط دائمی روزانه با فعالان فضای مجازی، روزنامه نگاران و صاحبان سخن داشته باشد و این ارتباط مستمر با تمام جریان‌ها و رگه‌ها می‌تواند او را به نتیجه اصلی برساند.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت بر لزوم اجرای برنامه آموزش ذات روابط عمومی و اهمیت رسانه و روایتگری در این عرصه با مدیران تاکید کرد و گفت: اگر مدیران، شناخت درستی از بحث فهم، روایت سازی و قصه پروری نداشته باشند، روابط عمومی همچنان بر در آهنی می‌زند.

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر ضرورت شایسته سالاری و تخصص گرایی در انتخاب مدیران روابط عمومی گفت: بسیاری از قوانین در مرحله تصویب از پیوست‌های افکار عمومی بی نصیب می‌مانند و هیچ رفتارسنجی و افکارسنحی قبل از قانون گذاری انجام نمی‌گیرد و در نتیجه در اجرای آن قانون به مشکل برمی‌خوریم.

وی افزود: امیدواریم مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز به چنین درکی برسند و به افکار عمومی حساس باشند. یک سیاستمدار و دولتمرد باید هر روز، خود را در ترازوی افکار عمومی بسنجد. راه اندازی مرکز افکارسنجی و پژوهشی، ایده جالبی است که آن را پیگیری می‌کنیم.

سرمست ادامه داد: مدیران اجرایی بدون هیچ هزینه و فایده‌ای، پروژه‌ها را طراحی می‌کنند و به خاطر همین است که اکنون با پروژه‌های ناتمام بسیاری مواجه هستیم و از نظر طول زمانی، عمر برخی از پروژه‌ها از سن پیمانکاران پروژه بیشتر است.

سرمست اظهار کرد: روابط عمومی‌ها، روابط عمومی سازمان هستند ولی الان این پست به روابط خصوصی تبدیل شده است. روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی نباید از دولت و دستگاه‌ها نقد کنند ولی باید نقد‌ها را به درستی به مدیران انتقال دهند.

استاندار آذربایجان شرقی پیشنهاد راه اندازی نظام صنفی و تشکلی برای فعالان روابط عمومی استان را در راستای همبستگی و اشتراک گذاری اطلاعات داد و افزود: برگزاری چنین همایش‌هایی می‌تواند گام مثبتی برای این موضوع باشد. یکی از ویژگی‌های ممتاز و متفاوت این همایش نیز حضور روابط عمومی‌های بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی در ارتباط با بحث هزینه و فایده پروژه‌ها، حتما عاقلانه‌تر عمل می‌کند و تصمیمات به روز می‌گیرد. در بحث تبادل بین بخش‌های خصوصی و دولتی نیز من هر بار گفته‌ام که طرف بخش خصوصی هستم و در این استان به ویژه که ۹۴ درصد اقتصاد آن در دست بخش خصوصی است، روابط عمومی شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی می‌توانند جایگاه به خصوصی داشته باشند.

استاندار با اشاره به ورود هوش مصنوعی به کار‌های روابط عمومی تاکید کرد: روابط عمومی قبل از مسلط و مسلح شدن به استفاده از انواع ابزارها، نرم افزار‌ها و هوش مصنوعی باید انواع هوش‌های ارتباطی، فرهنگی و اجتماعی را سرلوحه خود قرار دهد. در جنگ رمضان بیشتر فهمیدیم که هر دستگاهی به روابط عمومی و رسانه کم توجه باشد، چوبش را سخت خواهد خورد.