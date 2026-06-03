یکی از زندانیان محکوم به دیه در شهرستان قرچک که از سال ۱۳۸۱ به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه در زندان به سر می‌برد، با پیگیری رییس کل دادگستری استان تهران، گذشت شکات و مشارکت خیرین، همزمان با عید سعید غدیر خم آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ساسان غلامی دادستان عمومی و انقلاب در خصوص آزادی یکی از محکومان شهرستان قرچک که از سال ۱۳۸۱ بر اساس رأی مرجع قضایی به پرداخت دیه محکوم شده بود، اظهار کرد: به دلیل سنگین بودن میزان دیه و ناتوانی در تأمین آن، این فرد سال‌ها در زندان به سر می‌برد.

وی افزود: با توجه به طولانی شدن مدت حبس و شرایط خاص این محکوم، پرونده وی در دستور کار ویژه دادگستری استان تهران قرار گرفت و با پیگیری‌های انجام شده از سوی مسئولان قضایی، روند رسیدگی و تعیین تکلیف آن تسریع شد.

غلامی ادامه داد: در همین راستا و با تأکید ریاست کل دادگستری استان تهران بر ضرورت رسیدگی سریع به وضعیت این زندانی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دادستانی شهرستان قرچک قرار گرفت.

وی گفت: همزمان با این پیگیری‌ها، انجمن حمایت از زندانیان شهرستان قرچک با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و نیکوکاران، اقدامات لازم برای فراهم شدن زمینه آزادی این زندانی را آغاز کرد.

غلامی خاطرنشان کرد: در ادامه جلسه‌ای با حضور خانواده زندانی و شکات پرونده برگزار شد که پس از گفت‌و‌گو و بررسی شرایط، شکات با اعلام رضایت و گذشت، زمینه آزادی وی را فراهم کردند.

وی تصریح کرد: در نهایت با تأمین بخشی از دیه از سوی انجمن حمایت از زندانیان شهرستان قرچک و همراهی خیرین، این زندانی پس از ۲۴ سال حبس و همزمان با عید سعید غدیر خم از زندان آزاد و به آغوش خانواده خود بازگشت.