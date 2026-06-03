یادواره شهدای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با گرامیداشت یاد و خاطره سه شهید شاخص این مجموعه، شهیدان «حمید رضا عباسی»، «رسول سرمدی» و «جواد ضرونی»، به میزبانی استان همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اخیر کشور، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به جایگاه والای شهدا در اقتدار و امنیت کشور، از سپهبد شهید «علی شادمانی» و دیگر فرماندهان شهید به عنوان سرمایه‌های ارزشمند ملی یاد کرد و گفت: امنیت، اقتدار و عزت امروز ایران اسلامی مرهون مجاهدت شهدا و ایثارگری نیرو‌های مسلح است.

او همچنین با تأکید بر اهمیت آموزش‌های مهارتی در توسعه کشور افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای یکی از ارکان اصلی تحقق رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری است و همه دستگاه‌ها باید در مسیر توسعه مهارت‌آموزی و تربیت نیروی انسانی متخصص نقش‌آفرینی کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تدوین برنامه‌ای برای ارتقای مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای همدان به یک پردیس ملی مهارت‌آموزی شد و گفت: این مجموعه ظرفیت تبدیل شدن به قطب ملی و منطقه‌ای آموزش‌های مهارتی را دارد و باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌ها، نقش مؤثرتری در تربیت نیرو‌های متخصص ایفا کند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور هم در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سازمان، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اخیر کشور، نقش نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده را مهم‌ترین سرمایه ایران اسلامی دانست.

غلامحسین محمدی با اشاره به تحولات و تهدید‌های سال‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، نظامی و اقتصادی تلاش کردند نقاط قوت و زیرساخت‌های قدرت کشور را هدف قرار دهند، اما توان علمی، فناوری و سرمایه انسانی ایران اسلامی مانع تحقق اهداف آنان شد.

او افزود: مراکز علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی کشور همواره از اهداف دشمنان بوده‌اند، زیرا آنان به خوبی می‌دانند که قدرت واقعی ایران در نیروی انسانی متخصص، آموزش‌دیده و متعهد نهفته است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با تأکید بر اهمیت آموزش‌های مهارتی در پیشرفت کشور گفت: امروز بیش از ۱۳ هزار استاندارد آموزشی در کشور وجود دارد و این ظرفیت عظیم موجب شده است ایران در حوزه تربیت نیروی انسانی متخصص از توانمندی بالایی برخوردار باشد.

غلامحسین محمدی افزود: هرگونه پیشرفت صنعتی، اقتصادی و فناورانه کشور بر پایه دانش، مهارت و توان نیرو‌هایی شکل گرفته است که در مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های مهارتی کشور تربیت شده‌اند.

او با اشاره به نقش آموزش در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان تصریح کرد: تا زمانی که نظام آموزشی کشور بتواند نیرو‌های متخصص، متعهد و دارای روحیه خدمت و مسئولیت‌پذیری تربیت کند، هیچ تهدیدی قادر نخواهد بود روند پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی را متوقف کند.

در پایان این مراسم از خانواده‌های معظم سه شهید و سه جانباز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تجلیل شد.