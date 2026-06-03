سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، دریافت گواهینامه بازرسی در مبدأ را برای واردات کالاهای اساسی الزامی کرد؛ تصمیمی که با هدف کنترل کیفیت کالاهای وارداتی، جلوگیری از ورود محموله‌های فاقد استاندارد و تسریع در ترخیص کالا از گمرکات اتخاذ شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این بخشنامه، واردکنندگان کالاهای اساسی موظفند پیش از حمل محموله به کشور، گواهی بازرسی در مبدأ (COI) را از شرکت‌های بازرسی معتبر بین‌المللی دریافت کنند. در غیر این صورت، محموله‌ها امکان طی فرآیند ارزیابی انطباق و در نتیجه ترخیص از گمرک را نخواهند داشت.

این تصمیم در پی نامه رئیس سازمان ملی استاندارد به وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و بر اساس مصوبات هیئت وزیران و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است. در این نامه تأکید شده که ارائه گواهی بازرسی در مبدأ از این پس یکی از الزامات اصلی در فرآیند نظارت بر واردات کالاهای اساسی خواهد بود.

به گفته مسئولان، هدف از اجرای این سیاست انتقال بخشی از فرآیند کنترل کیفیت به کشور مبدأ است تا از ورود کالاهای فاقد استاندارد جلوگیری شده و در عین حال زمان ترخیص کالا در بنادر و گمرکات کشور کاهش یابد.

کارشناسان معتقدند اجرای این سیاست در صورت هماهنگی دستگاه‌های مرتبط می‌تواند علاوه بر ارتقای سطح نظارت بر کیفیت کالاهای اساسی، از رسوب محموله‌ها در مبادی ورودی کشور و افزایش هزینه‌های زنجیره تأمین نیز جلوگیری کند.

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