به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیر امور آب بوکان اعلام کرد که در سال آبی جاری (از اول مهرماه ۱۴۰۴)، مقدار قابل توجهی آب به میزان ۱.۴ میلیارد مترمکعب از سد شهید کاظمی این شهرستان به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده است. این خبر نویدبخش بهبود وضعیت بحرانی این پهنه آبی مهم کشور است.

عباس عباسی، مدیر امور آب بوکان، روز چهارشنبه با اشاره به افزایش چشمگیر ورودی آب به سد، اظهار داشت: در سال آبی جاری تاکنون ۲ میلیارد و ۱۳۵ میلیون مترمکعب آب وارد سد شهید کاظمی بوکان شده است. این میزان در مقایسه با تنها ۳۰۳ میلیون مترمکعب ورودی در سال گذشته، افزایشی معادل ۶۰۴ درصد را نشان می‌دهد که بسیار امیدوارکننده است.



وی افزود: در حال حاضر ۷۲۲.۷ میلیون مترمکعب آب در مخزن سد شهید کاظمی ذخیره شده که این رقم، پرشدگی سد را به ۹۲ درصد رسانده است. این در حالی است که سال گذشته در همین مقطع، ورودی آب تنها ۲۸۰ میلیون مترمکعب و پرشدگی سد ۳۶ درصد بود که نشان‌دهنده شدت تنش آبی در سال گذشته بود.

مدیر امور آب بوکان با بیان اینکه این سد یکی از مهم‌ترین و پرآب‌ترین سد‌های استان آذربایجان غربی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: حوضه آبریز این سد حدود ۶۵۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و بخش‌هایی از استان‌های آذربایجان غربی و کردستان را در بر می‌گیرد.

عباسی با اشاره به وضعیت جریان آب در سد، تصریح کرد: در حال حاضر، میزان ورودی آب به مخزن سد ۵۳.۸ مترمکعب در ثانیه و خروجی آب ۲۰ مترمکعب در ثانیه است. با توجه به پایان فصل وقوع سیلاب‌ها، تلاش ما بر این است که تا حد امکان حجم آب ذخیره شده در مخزن را افزایش دهیم.

او پیش‌بینی کرد که با ادامه فعالیت سامانه‌های بارشی و افزایش تدریجی دما در فصل بهار، ذوب برف در مناطق کوهستانی شتاب گرفته و این امر موجب افزایش بیشتر ورودی آب به سد خواهد شد.

مدیر امور آب بوکان همچنین به برنامه‌ریزی برای مصارف کشاورزی و شرب اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۷۲ میلیون مترمکعب آب برای مصارف بخش کشاورزی از سد شهید کاظمی رهاسازی شود و سهم بخش شرب نیز طبق روال سال‌های گذشته ادامه خواهد داشت.

عباسی در پایان با یادآوری وضعیت بحرانی سال گذشته، تاکید کرد: در فصل پاییز سال گذشته، حداقل حجم آب سد شهید کاظمی بوکان به ۳۳ میلیون مترمکعب رسید که این مقدار تنش آبی طی ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه بود. خوشبختانه امسال با بارش‌های خوب و مدیریت صحیح منابع، شاهد بهبود قابل توجهی هستیم.

سد شهید کاظمی که عموماً با نام سد بوکان شناخته می‌شود، در جنوب دریاچه ارومیه و بر روی رودخانه زرینه‌رود احداث شده است. این سد با ظرفیت اسمی حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب، عنوان پرآب‌ترین سد استان آذربایجان غربی را به خود اختصاص داده است.

رودخانه زرینه‌رود، طولانی‌ترین رودخانه استان با ۲۳۰ کیلومتر طول، از ارتفاعات کردستان سرچشمه گرفته و پس از عبور از شهر‌هایی نظیر شاهین‌دژ و میاندوآب، به دریاچه ارومیه می‌ریزد و نقش حیاتی در اکوسیستم این دریاچه ایفا می‌کند.