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وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بارشهای مناسب ماههای اخیر، از وضعیت مطلوب تولید در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: تولیدات کشاورزی کشور در شرایط مناسبی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما غلامرضا نوری در نشست با اتحادیههای تعاون روستایی اظهار کرد: طی یک سال گذشته، چالشهایی همچون جنگ تحمیلی و خشکسالی بر اقتصاد کشاورزی تأثیرگذار بوده است، اما فعالان این بخش در حوزه تولید و صادرات عملکرد موفقی داشتهاند.
وی با تأکید بر ثبات بازار و شبکه توزیع محصولات اساسی افزود: در طول ۴۰ روز جنگ، هیچگونه اختلالی در تأمین امنیت غذایی کشور ایجاد نشد و حتی رسانههای معاند نیز نتوانستند ادعایی درباره کمبود یا مشکل در تأمین کالاهای اساسی مطرح کنند.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: نحوه مدیریت جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگی، مورد توجه و شگفتی بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت.
نوری با اشاره به وضعیت بازار محصولات کشاورزی تصریح کرد: در بخش محصولات کشاورزی گرانفروشی گسترده و مشخصی وجود ندارد و در موارد محدود نیز دستگاههای مسئول در حال پیگیری و رفع مشکلات هستند.
وی در پایان با بیان اینکه جنگ ۴۰ روزه بر اقتصاد بسیاری از کشورها اثر گذاشت، گفت: این شرایط بر اقتصاد ایران نیز بیتأثیر نبوده است، اما با تداوم مقاومت و تلاش، نتایج مثبت آن در آینده نمایان خواهد شد.