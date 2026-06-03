به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر برخورد قاطع قضایی با سوءاستفاده کنندگان و اخلالگران نظام اقتصادی در اصفهان گفت: در شرایط کنونی، احتکار و گران‌فروشی بازی در زمین دشمن است.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری افزود: در شرایط حساس کنونی، افرادی سودجو با احتکار، گران‌فروشی و دیگر رفتار‌های مجرمانه، با نشانه گرفتن معیشت مردم، اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌کنند.

وی ادامه داد: بنابر تاکید رییس قوه قضاییه، دستگاه قضایی در کنار نهاد‌های نظارتی و دستگاه‌های متولی آماده است، تا در شناسایی و برخورد قاطعانه با افرادی که موجب افزایش غیرقانونی قیمت‌ها و مانع از توزیع به موقع مواد اولیه و کالا‌های اساسی به بازار هستند، همکاری کند.