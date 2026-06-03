به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین ساجدی‌نیا در سفر به چهارمحال و بختیاری گفت: با موافقت وزرای مربوطه، خریداری ۲ فروند هواپیمای پهن‌پیکر و همچنین بالگرد‌هایی برای اطفای حریق در دستور کار قرار گرفته است.

وی به آتش‌سوزی در استان‌های زاگرس‌نشین اشاره کرد وافزود: با وجود بارش‌های خوب بهاری و سرسبزی شکل گرفته، که سبزه‌زار وقتی خشک شود، خطر حریق را افزایش می‌دهد از همین رو از دهیاران، بخشداران و فرمانداران انتظار می‌رود در این خصوص مراقبت ویژه داشته باشند.

رییس سازمان مدیریت بحران از حل مشکلات کشاورزان خبر داد.