پخش زنده
امروز: -
رییس سازمان مدیریت بحران: ایران در آینده نهچندان دور به یکی از کشورهای پیشرفته در حوزه اطفای حریق تبدیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین ساجدینیا در سفر به چهارمحال و بختیاری گفت: با موافقت وزرای مربوطه، خریداری ۲ فروند هواپیمای پهنپیکر و همچنین بالگردهایی برای اطفای حریق در دستور کار قرار گرفته است.
وی به آتشسوزی در استانهای زاگرسنشین اشاره کرد وافزود: با وجود بارشهای خوب بهاری و سرسبزی شکل گرفته، که سبزهزار وقتی خشک شود، خطر حریق را افزایش میدهد از همین رو از دهیاران، بخشداران و فرمانداران انتظار میرود در این خصوص مراقبت ویژه داشته باشند.
رییس سازمان مدیریت بحران از حل مشکلات کشاورزان خبر داد.