معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: شعار محوری سی و همین سالگرد بزرگداشت امام خمینی (ره) «میثاق با امامین انقلاب و بیعت با رهبر معظم انقلاب» است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی در نشست خبری سی و هفتمین بزرگداشت سالگرد بنیانگذار جمهوری اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: ۱۵ سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ از جنایت‌کار بودن رژیم صهیونیستی سخن گفتند به همین دلیل بود که عوامل سرسپرده رژیم گذشته امام را دستگیر کردند و مردم ورامین برای آزادی ایشان کفن‌پوش شدند و افراد زیادی شهید شدند.

وی افزود: این اتفاق پیوند امام و مردم را نشان داد البته جلوه دیگر پیوند عمیق امام و مردم را طی بیش از سه ماه گذشته نیز شاهدیم. مردم ۹۵ شب است که در خیابان‌ها و میادین شهر‌ها حضور پر رنگی دارند البته تقارن ارتحال ۱۴ و ۱۵ خرداد با عید غدیر خم نیز یک بار دیگر این فرصت را به وجود آورده که مفاهیم اصیل انقلاب و اندیشه امام مورد بازخوانی قرار گیرد. از سوی دیگر جنگ رمضان که توسط رژیم صهیونیستی و دولت تروریستی آمریکا علیه ملت ایران تحمیل شد داغ امام قائد عظیم‌الشان شهیدمان را بر دلمان گذاشت. این داغ در کنار داغ و مصیب امام خمینی (ره) در ۱۴ خرداد رنگ و بوی دیگری پیدا کرده است.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به برنامه‌های شورا برای ۱۴ و ۱۵ خرداد، گفت: مراسم ۱۴ خرداد رسما از ساعت ۹ شروع می‌شود البته این مراسم در ۳۶ سال گذشته با حضور رهبر شهید برگزار می‌شد. تنها سالی که ایشان در حرم امام حضور فیزیکی نداشتند به دلیل شرایط حاکم به دلیل شیوع بیماری همگانی کرونا بود که البته باز پیام ایشان به صورت مکتوب صادر و قرائت شد. در روز‌های ۱۴ و ۱۵ خرداد منظومه دیدگاه‌های امام شهید و امام امت برای مردم تبیین می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به شعار سی و همین سالگرد بزرگداشت امام خمینی (ره) گفت: شعار محوری امسال «میثاق با امامین انقلاب و بیعت با رهبر معظم انقلاب» است. بیعت هم مفهومی است که در عید غدیر تجلی یافته است. تقارن این دو مناسبت زمینه و شرایطی را برای تجدید بیعت با خلف صالح امام شهید به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه برگزاری مراسم ۱۴ و ۱۵ خرداد امسال متمایز از سال‌های قبل برگزار می‌شود، گفت: شورای هماهنگی تاکید دارد از امشب ضمن حفظ شور عید غدیر توجه به مراسم بزرگداشت امام و توجه به مراسم ۱۵ خرداد باید برگزار شود. از این رو برنامه‌های سی و هفتمین مراسم بزرگداشت امام با حضور خودجوش و با شکوه مردم برگزار می‌شود. برنامه محوری ما برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال از ساعت ۹ در حرم امام است. همزمان با این مراسم در ۱۰۰۰ شهر و روستا مراسم‌های مشابه برگزار می‌شود. در کنار این مراسم که در حرم برگزار می‌شود، پیام کتبی رهبر انقلاب جایگزین سخنرانی امام شهیدمان می‌شود. این پیام اولین پیام است که اندیشه‌های امام امت و امام شهید و ارزش‌های انقلاب را بیان می‌کند.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: برگزاری نشست‌های بصیرتی و تبیین ابعاد شخصیتی امام در مساجد سراسر کشور انجام می‌شود. مراسم حرم در تهران توسط تولیت حرم مطهر برگزار می‌شود. در روز ۱۵ خرداد سخنرانان دستاورد‌های این روز را برای مردم تبیین میکنند. مراسم‌های ویژه‌ای هم در شهر خمین، قم، جمران، نجف برگزار می‌شود. قم به عنوان کانون اصلی انقلاب اسلامی در روز جمعه ۱۵ خرداد بعد از نماز جمعه برگزار می‌شود. این مراسم به صورت راهپیمایی از محل نماز جمعه به سمت حرم حضرت معصومه برگزار می‌شود. مراسم دیگری نیز با حضور یادگاران شهدای ۱۵ خرداد در محل میدان افسریه، بزرگراه امام رضا بعد از میدان آقانور در محل مزار شهدای ۱۵ خرداد برگزار می‌شود.

میرتاج‌الدینی ادامه داد: همچنین برنامه دیگری با سخنرانی‌های سخنرانان در صدا و سیما با موضوع ارتحال حضرت امام، قائد شهید و یوم‌الله ۱۵ خرداد انجام می‌شود. بعدازظهر ۱۴ خرداد نیز در تهران در حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی مهمان غدیر برگزار می‌شود.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: نمود ولایت فقیه را در شخص امام خمینی دیدیم. قیام ۱۵ خرداد نیز پیوند امام و مردم را به خوبی نشان داد. امام فرمودند پشتیبانی ولایت فقیه باشید تا آسیبی به کشور نخورد. تجلی این صحبت امام همین ایام است که کشور در شرایط نه جنگ و نه صلح قرار دارد و حضور پررنگ مردم در خیابان‌ها و میادین شهر‌ها جلوه این سخن است.