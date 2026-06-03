به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جانباز ۷۰ درصد حسن یعقوب پور متولد یکم فروردین ۱۳۱۴ است که در ۳۰ دی ماه ۱۳۶۵ در اثر ترکش از ناحیه قفسه سینه، دست راست، چشم چپ، پای راست و شکم دچار مجروحیت در جبهه‌های حق علیه باطل و درجه جانبازی ۷۰ درصد شد.

وی پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از عوارض مجروحیت و کهولت سن در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مراسم وداع با پیکر این جانبازِ شهید، چهارشنبه ۱۳ خرداد، از ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۲:۱۵ در میدان اجتماعات شهید آیت الله رئیسی و از ساعت ۲۲:۳۰ میدان اجتماعات مادر در خیابان معلم بیرجند برگزار می‌شود.

همچنین مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر این شهید والامقام، پنجشنبه ۱۴ خرداد، ساعت ۷:۳۰ صبح از محل هیأت ابوالفضلی (ع) واقع در سه راه اسدی به سمت قطعه ۲ گلزار شهدای بیرجند برگزار خواهد شد.

جانباز ۷۰ درصد حسن یعقوب پور متولد یکم فروردین ۱۳۱۴ است که در ۳۰ دی ماه ۱۳۶۵ در اثر ترکش از ناحیه قفسه سینه، دست راست، چشم چپ، پای راست و شکم دچار مجروحیت در جبهه‌های حق علیه باطل و درجه جانبازی ۷۰ درصد شد.

وی پس از شال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از عوارض مجروحیت در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.



مراسم وداع با پیکر این جانبازِ شهید، چهارشنبه ۱۳ خرداد، از ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۲:۱۵ در میدان اجتماعات شهید آیت الله رئیسی و از ساعت ۲۲:۳۰ میدان اجتماعات مادر در خیابان معلم بیرجند برگزار می‌شود.

همچنین مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر این شهید والامقام، پنجشنبه ۱۴ خرداد، ساعت ۷:۳۰ صبح از محل هیأت ابوالفضلی (ع) واقع در سه راه اسدی به سمت قطعه ۲ گلزار شهدای بیرجند برگزار خواهد شد.