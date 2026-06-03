جشن عید غدیر از دیشب در آمل آغاز شد و به مدت سه شب ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ چهارمین دوره جشن بزرگ مردمی و بین المللی غدیر از دیشب در آمل آغاز شد و به مدت سه شب ادامه دارد.

این جشن سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ۱۲ تا ۱۴ خرداد حد فاصل میدان ۱۷ شهریور تا بلوار امام خمینی (ره) آمل برگزار می‌شود.

امام جمعه آمل گفت: حدود ۱۱۰ موکب مردمی در مسیر حدود دو کیلومتری جشن غدیر در آمل خدمات متنوع فرهنگی و معنوی و پذیرایی به شهروندان خدمات رسانی می‌کنند.

حجت الاسلام یعقوبیان افزود: ویژه برنامه‌های جشن غدیر و نیز تجمعات شبانه مردم آمل در میدان ۱۷شهریور به صورت همزمان برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر نقش ارزشمند و تاثیرگذار رسانه‌ها در ترویج شعائر دینی به خصوص واقعه بزرگ غدیر افزود: رسانه‌ها با تولید محتوای فاخر که فعالیت‌های فرهنگی را به یک خاصِ عمومی تبدیل و فضای معنوی غدیر را در سطح جامعه تبیین می‌کنند، انتظار است تا در انعکاس هر چه بهتر چهارمین دوره این رویداد بزرگ که استمرار فعالیت‌های بنیاد غدیر است، همتی مضاعف داشته باشند.

رئیس بنیاد بین المللی غدیر آمل با اشاره به تقارن این جشن‌ها با سالروز رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی در شب چهاردهم خرداد گفت: همزمان با سالگرد رحلت امام خمینی (ره)، فضای جشن رنگ و بویی حماسی به خود خواهد گرفت و در کنار برگزاری برنامه‌ها، نمایشگاهی از آثار و کتاب‌های مقام معظم رهبری و شهید جمهور برای بازدید عموم و تبیین سیره این بزرگواران برپا خواهد شد.

حجت‌الاسلام یعقوبیان افزود: قرار است چهره‌های برجسته علمی و مذهبی از کشور‌های مختلف اسلامی از جمله علامه قاضی حنینه مفتی برجسته لبنان، خانم لیندا طبوش از لبنان، محمد ازاکی اندیشمند سودانی، یحیی ابوذکریا تحلیل‌گر قطری، زین‌الدین از یمن، یوسف الناصری از عراق و پدر آنتونیوس کشیش لبنانی و همچنین علامه سید ساجد نقوی از پاکستان در مراسم سه روزه جشن بزرگ و بین المللی غدیر شهرستان آمل حضور پیدا کنند.

مهدی غلامی و گزارشی از این جشن: