در آستانه عید سعید غدیر خم، ۵۰۰ بسته حمایتی به ارزش ۷۵۰ میلیون تومان به همت موسسه دارالایتام همدان بین خانواده‌های کم برخوردار توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مسئول امور پشتیبانی مؤسسه دارالایتام مهدیه گفت: این بسته‌های حمایتی شامل برنج، روغن و مرغ است که با هدف کمک به تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانواده‌های محروم تهیه و توزیع شده است.

جمشیدی با بیان اینکه مؤسسه دارالایتام مهدیه حدود ۳ هزار خانواده نیازمند را تحت پوشش دارد، تصریح کرد: توزیع این ۵۰۰ بسته حمایتی نخستین مرحله از برنامه‌های حمایتی مؤسسه در سال جاری است.

مسئول امور پشتیبانی مؤسسه دارالایتام مهدیه گفت: این اقدام با مشارکت خیران و نیکوکاران انجام شده و برنامه‌های حمایتی از خانواده‌های تحت پوشش در طول سال ادامه خواهد داشت.