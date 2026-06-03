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فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزبانان موفق به کشف ۳۳ قبضه کلت جنگی به همراه تعدادی خشاب و مهمات مربوطه شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار علیاکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزبانان غیور هنگ مرزی ارومیه در یک عملیات هوشمندانه و غافلگیرکننده، موفق به کشف ۳۳ قبضه کلت جنگی به همراه تعدادی خشاب و مهمات مربوطه در ارتفاعات صعبالعبور منطقه شدند.
وی افزود: این کشف ارزشمند حاصل اشراف و تسلط اطلاعاتی، رصد بیوقفه و اقدام به موقع نیروهای جان بر کف مرزبانی بود که با وجود شرایط سخت جوی و توپوگرافی دشوار، اجازه ندادند محموله جنگی به دست اشرار و قاچاقچیان برسد.