فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزبانان موفق به کشف ۳۳ قبضه کلت جنگی به همراه تعدادی خشاب و مهمات مربوطه شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار علی‌اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزبانان غیور هنگ مرزی ارومیه در یک عملیات هوشمندانه و غافلگیرکننده، موفق به کشف ۳۳ قبضه کلت جنگی به همراه تعدادی خشاب و مهمات مربوطه در ارتفاعات صعب‌العبور منطقه شدند.

وی افزود: این کشف ارزشمند حاصل اشراف و تسلط اطلاعاتی، رصد بی‌وقفه و اقدام به موقع نیرو‌های جان بر کف مرزبانی بود که با وجود شرایط سخت جوی و توپوگرافی دشوار، اجازه ندادند محموله جنگی به دست اشرار و قاچاقچیان برسد.