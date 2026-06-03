به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علیرضا مردانی با بیان اینکه ملخ یکی از آفات مهم و تهدیدکننده محصولات کشاورزی در این منطقه است، اظهار کرد: مبارزه با این آفت تقریباً هرساله در دستور کار این مدیریت قرار دارد.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام شده، افزود: تا به امروز ۳۰ کانون تجمع ملخ در سطح شهرستان شناسایی شده است که تمامی این نقاط به طور مستمر و دقیق توسط کارشناسان واحد حفظ نباتات مورد پایش قرار می‌گیرند.

مدیر جهاد کشاورزی خوی تصریح کرد: هدف از این پایش‌های مداوم، رصد لحظه‌ای ظهور پوره ملخ است تا به محض رسیدن جمعیت آفت به نرم مبارزه، اقدامات لازم برای سرکوب کانون‌ها، پیش از وارد آمدن هرگونه خسارت به مزارع و مراتع صورت گیرد.

مردانی در ادامه خاطرنشان کرد: گونه‌های غالب ملخ در مراتع این شهرستان، گونه‌های مراکشی و ایتالیایی هستند.

وی یادآور شد: سال گذشته در مجموع یک هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی آلوده در کانون‌های شناسایی شده، تحت عملیات سمپاشی قرار گرفتند.

مدیر جهاد کشاورزی خوی در پایان تأکید کرد: در صورت عدم مدیریت و مبارزه به موقع با این آفت در کانون‌های مستعد، امکان سرایت آن به مزارع مجاور و وارد شدن خسارات جبران‌ناپذیر به محصولات کشاورزی وجود دارد که به همین منظور، نظارت‌های میدانی با جدیت تا پایان فصل خطر ادامه خواهد داشت.