مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: کمک ۸۸۷ میلیون تومانی یک فرد خیر منجر به آزادی ۹ زندانی غیر عمد در استان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، یدالله روحانی منش افزود: ۳ نفر این زندانیان از شهر همدان و ۶ نفر از شهرستان‌ها بودند.

او تأکید کرد: همچنین شرکت کنندگان در تجمع شبانه‌ میدان فردوسی همدان توانستند با کمک هم ۲ زندانی را آزاد کنند.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان تصریح کرد: پیش بینی می‌کنیم به مناسبت اعیاد قربان و غدیر ستاد دیه با کمک خیران و نهاد‌های ذی ربط بتواند ۳۰ زندانی غیر عمد را تا ابتدای هفته‌ آینده آزاد کند.

سال گذشته ۳۶۲ زندانی غیرعمد با هزار میلیارد در استان آزاد شدند.