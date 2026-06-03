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معاون سرمایهگذاری ساتبا از عبور ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از مرز ۵۲۰۰ مگاوات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جعفر محمدنژاد سیگارودی معاون سرمایهگذاری ساتبا؛ با اشاره به سیاستهای کلان وزارت نیرو در دولت چهاردهم، بیان کرد: با راهبری وزیر نیرو، عزم راسخی برای گذار از وابستگی صرف به انرژیهای فسیلی و حرکت به سمت توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر شکل گرفته است.
وی تصریح کرد: در شرایطی که توسعه انرژیهای تجدیدپذیر علاوه بر صرفه اقتصادی، دستاوردهای چشمگیر زیستمحیطی به همراه دارد و با چالشهای مصرف آب در نیروگاههای حرارتی نیز مواجه نیست، در پی آن هستیم تا در کوتاهمدت و میانمدت، سهم این نیروگاهها را در سبد تامین برق کشور به شکل قابلتوجهی افزایش دهیم.
این مقام ساتبا در ادامه با اعلام آماری از ظرفیتسازی نیروگاهی، گفت: خوشبختانه امروز با افتتاح پروژههای جدید در استان اصفهان، ظرفیت نصبشده نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از مرز ۵۲۰۰ مگاوات عبور خواهد کرد.
جعفرنژاد سیگارودی افزود: این دستاورد در حالی محقق شد که علیرغم محدودیتها و فشارهای خارجی، با اراده و دستورات وزیر نیرو و همراهی بخش خصوصی و سرمایهگذاران، این مسیر با قوت ادامه دارد.
معاون سرمایهگذاری ساتبا با تاکید بر اینکه حمایت از سرمایهگذاران حوزه صنعت برق جزو اولویتهای جدی وزارت نیرو است، بیان کرد: با توجه به برنامهریزیهای انجام شده در حوزه تامین مالی و تجهیزاتی، پیشبینی میشود، ظرف دو ماه آینده به ظرفیت ۷۰۰۰ مگاوات دست یابیم که این عدد در تاریخ صنعت برق کشور در حوزه تجدیدپذیرها بیسابقه بوده و بیش از چهار برابر کل دوران فعالیت این حوزه است.
او افزود: چشمانداز نهایی ما در این برنامه، رسیدن به ظرفیت ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر است. هماکنون پروژههای متنوعی در سراسر کشور، از نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس تا نیروگاههای بزرگمقیاس در دست اجرا است که این ماهیت غیرمتمرکز، امکان تولید برق در محل مصرف را فراهم میکند.