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سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران از ارائه خدمات رایگان به زائران مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران اعلام کرد: در راستای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، ناوگان تاکسیرانی تهران با آمادگی کامل، خدمات رسانی رایگان به زوار مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ارائه خواهد داد.
سرویس رسانی ویژه به زوار حرم مطهر امام خمینی (ره) در دو محور توسط خودروهای تاکسی ون و سواری به صورت رایگان انجام خواهد شد.
خدمات جابهجایی رایگان زائران از ساعت ۴ صبح روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ آغاز میشود و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.
محورهای سرویس رسانی عبارتند از:
محور شماره یک: قطعات جدید بهشت زهرا (س)
مسیر تردد: میدان بصیرت و میدان افراسیابی -بلوار خلدبرین- زیرگذر- بلوارحضرت زهرا (س) - میدان شهدای گمنام - بلوار شهدا -باب الشهداء به صورت رفت و برگشت.
محور شماره دو: بلوار علامه عسگری حد فاصل دوربرگردانهای باب الرحمه و بخشداری شهر آفتاب
مسیرتردد: دوربرگردان روبروی باب الرحمه در بلوار علامه عسگری مسیر شرق به غرب -روی پل ساعت- مقابل بخشداری شهر آفتاب به صورت رفت و برگشت.