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بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیش یابی بیانگر عبور یک موج کم دامنه تراز میانی جو طی امروز (چهارشنبه) میباشد که سبب افزایش ابر و احتمال برخی رگبارهای پراکنده و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی و گردوخاک محلی در برخی مناطق بویژه مناطقی از نیمه شمال و شرق استان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: امروز هشدار سطح زرد شماره ۱۶ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص مخاطرات ناشی از این سامانه صادر شده است.
مرادی افزود: طی فردا پنجشنبه با استقرار جوی پایدار آسمان استان صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی میشود.
همچنین در طی روز جمعه در اغلب مناطق استان آسمان استان صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی میشود، اما در نوار شمالی استان (مناطقی از شهرستان زرندیه) احتمال رشد ابر و رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نمیباشد.