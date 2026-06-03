پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی / ۱۳ خرداد

بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی بیانگر عبور یک موج کم دامنه تراز میانی جو طی امروز (چهارشنبه) می‌باشد که سبب افزایش ابر و احتمال برخی رگبار‌های پراکنده و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی و گردوخاک محلی در برخی مناطق بویژه مناطقی از نیمه شمال و شرق استان خواهد شد.