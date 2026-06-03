رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه صرفه‌جویی در مصرف انرژی ضرورتی ملی و مسئولیتی اجتماعی است، گفت: تبدیل بهینه‌سازی مصرف به یک گفتمان عمومی، کلید عبور از چالش‌های کنونی و صیانت از آینده کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نصرالله پژمانفر با بیان اینکه صرفه‌جویی نه به‌معنای محدودیت، بلکه به‌معنای مشارکت فعال در عبور از یک مقطع حساس تاریخی است، بیان کرد: صرفه‌جویی امروز دیگر فقط یک توصیه نیست، بلکه یک ضرورت ملی و بخشی از مسئولیت اجتماعی هر شهروند در قبال کشور به شمار می‌شود.

وی افزود: لازم است این موضوع به‌صورت شفاف و صادقانه با مردم در میان گذاشته شود. تجربه نشان داده است که مردم ایران در بزنگاه‌های حساس، در صورت اطلاع‌رسانی درست، همراهی قابل توجهی از خود نشان می‌دهند. بنابراین، باید با بیانی دقیق و امیدبخش، واقعیت‌های موجود تبیین شود و در عین حال نقش مؤثر آنها در مدیریت این شرایط، برجسته شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها تصریح کرد: رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه ملی، باید در این مسیر پیشگام باشند. تبیین شرایط، آموزش راهکار‌های عملی برای کاهش مصرف و تبدیل بهینه‌سازی مصرف به یک گفتمان عمومی، از وظایف مهم آنها در این مقطع است. اگر این مسیر به‌درستی دنبال شود، می‌توان شاهد شکل‌گیری فرهنگی پایدار در حوزه مصرف انرژی بود که آثار آن فراتر از شرایط کنونی نیز ادامه خواهد داشت.