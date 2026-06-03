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ملیپوش پاراوزنهبرداری استان چهارمحال و بختیاری دو نشان برنز خود را به شهدای دانشآموز میناب اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: زهرا آقایی ملیپوش پاراوزنهبرداری بانوان کشور و از فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری، دو مدال برنز خود در مسابقات آزاد الجزایر را به شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب، بهویژه شهید جاویدالاثر «ماکان نصیری» اهدا کرد.
خدادادی افزود: زهرا آقایی، ملیپوش دسته ۷۳ کیلوگرم پاراوزنهبرداری بانوان شهرستان سامان در استان است.