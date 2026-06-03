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رئیس کمیسیون تخصصی صنعت چاپ اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش هزینههای این صنعت، بر لزوم توجه ویژه دولت به بازار کاغذ و مواد اولیه چاپ تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید محبی، رئیس کمیسیون تخصصی صنعت چاپ اتاق اصناف ایران گفت: افزایش حدود ۳۰ درصدی هزینههای چاپ تنها مسئله چاپخانهها نیست، بلکه نگرانی اصلی این است که افزایش قیمت مواد اولیه چاپ در نهایت به افزایش قیمت کالاها و کوچکتر شدن سفره مردم منجر نشود.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای بررسی وضعیت بازار کاغذ افزود: کمیسیون تخصصی صنعت چاپ اتاق اصناف ایران وظیفه دارد مسائل و مشکلات اتحادیهها و فعالان این حوزه در سراسر کشور را جمعآوری و از طریق اتاق اصناف ایران و دستگاههای مرتبط پیگیری کند.
محبی ادامه داد: از دیماه سال گذشته افزایش قیمت کاغذ و تأثیر آن بر صنعت چاپ، نشر و بستهبندی به یکی از دغدغههای اصلی این کمیسیون تبدیل شده است و این موضوع در چندین جلسه به مسئولان اتاق اصناف ایران منتقل و درباره پیامدهای آن هشدار داده شد.
به گفته وی، بر اساس تصمیم اتاق اصناف ایران، وبیناری با حضور رؤسای اتاقهای اصناف مراکز استانها و اتحادیههای مرتبط برگزار شد تا وضعیت بازار کاغذ، کمبودها و ظرفیتهای موجود در استانهای مختلف بررسی و جمعبندی آن برای تصمیمگیری به نهادهای مسئول منتقل شود.
رئیس کمیسیون صنعت چاپ اتاق اصناف ایران با اشاره به وضعیت قیمت کاغذ در بازار گفت: بخش قابل توجهی از کاغذ مصرفی کشور با قیمت حدود یک تا یک دلار و ۱۰ سنت به ازای هر کیلوگرم وارد میشود، اما در بازار داخلی با حباب قیمتی مواجه است. کاغذ گلاسه یا مقوای ایندربرد زمانی که به چاپخانه میرسد حدود ۲۸۰ هزار تومان قیمت دارد و پس از انجام عملیات چاپ، هزینه تمامشده آن به حدود ۴۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم میرسد.
محبی تأکید کرد: برآوردها نشان میدهد افزایش هزینههای چاپ در برخی موارد تا ۳۰ درصد افزایش داشته و این موضوع میتواند بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بر قیمت نهایی کالاها اثر بگذارد.
وی با بیان اینکه صنعت چاپ یکی از حلقههای مهم در زنجیره تولید است، افزود: حدود ۹۰ درصد کالاهای تولیدی برای عرضه در بازار نیازمند خدمات چاپ و بستهبندی هستند و این صنعت به محصول هویت میبخشد و امکان عرضه آن را در بازار فراهم میکند.
رئیس کمیسیون تخصصی صنعت چاپ اتاق اصناف ایران در پایان بر لزوم توجه ویژه دولت به این حوزه تأکید کرد و گفت: تصمیمات مرتبط با بازار کاغذ و صنعت چاپ تنها بر فعالان این صنعت اثر نمیگذارد، بلکه بر زنجیره تولید، بازار نشر، بستهبندی و در نهایت قیمت کالاهای مصرفی مردم تأثیر مستقیم دارد.