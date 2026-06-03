به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار مشهد مقدس گفت: با هدف توسعه عدالت در فضای آموزشی، آموزش و پرورش مشهد متعهد شده است که تا مهرماه ۱۴۰۵، ۱۸۶ مدرسه و مجموعا ۱۵۰۰ کلاس درس را تکمیل و افتتاح کند.

سید حسن حسینی افزود: با توجه به جنگ تحمیلی کمی از برنامه‌های افتتاح دور شدیم، اما دوباره قرار است هفته‌ای یک تا سه افتتاح مدرسه را در مشهد و روستا‌های آن کنیم.

برای ساخت این آموزشگاه ۸ کلاسه دخترانه دوره دوم که مختص به علوم انسانی است، بیش از ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.