شمار موتورلانس های ناوگان اورژانس و فوریت های پزشکی سمنان به ۷ دستگاه افزایش یافت .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️رئیس سازمان اورژانس کشور در سفر به سمنان از اضافه شدن دو دستگاه موتورلانس جدید به ناوگان اورژانس پیش‌بیمارستانی این استان خبر داد.

جعفر میعادفر افزود: این اقدام با هدف تسریع در دسترسی به مصدومان، ارائه خدمات فوری به مجروحان و کاهش زمان رسیدن نیرو‌های امدادی به محل حوادث انجام شده است.

وی افزود: هر دستگاه موتورلانس به همراه تجهیزات کامل، ۷۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و برای تأمین این دو دستگاه در مجموع یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار صرف شده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین از برنامه‌ریزی برای انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با استانداری سمنان خبر داد و گفت: نوسازی ناوگان آمبولانسی، توسعه زیرساخت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی و بهسازی ساختمان مدیریت بحران اورژانس استان از جمله محور‌های این تفاهم‌نامه خواهد بود.

میعادفر با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده در سفر به سمنان تصریح کرد: اورژانس پیش‌بیمارستانی و دانشگاه علوم پزشکی سمنان از شرایط مطلوبی برخوردار هستند و برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه‌ها در حال پیگیری است.