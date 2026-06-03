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معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: میزان برآورد تایین منابع مالی تأیید شده برای بازسازی ۴.۵ هزار میلیارد تومان اعلام گردید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی حملات و اصابتهای صورت گرفته به زیرساختهای حیاتی دانشگاه علم و صنعت ایران، نشستهای اضطراری برای بررسی حجم خسارت و تدوین برنامههای مالی جهت بازسازی آغاز شد.
گزارشها حاکی از آن است که دانشگاه با حجم گستردهای از تخریب در بخشهای آموزشی و پژوهشی روبهرو شده که بازسازی آنها نیازمند همکاری تنگاتنگ نهادهای بانکی و دولت است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه، در این نشست به بیان آسیبهای وارده به زیرساختهای دانشگاه پرداخت و از تخریب گسترده فضاهای آموزشی و پژوهشی خبر داد. در این جلسه که با هدف تدوین راهکارهای فوری برای بازسازی ساختمانها و کلاسهای آموزشی، پیش از آغاز سال تحصیلی برگزار شد، میزان برآورد خسارتهای تأیید شده ۴.۵ هزار میلیارد تومان اعلام گردید.
دکتر اسماعیلی افزود: در اثر حملات و اصابتها، فضاهای حیاتی دانشگاه دچار آسیب شده است که مقادیری به طور کامل تخریب شده و مابقی فضاها نیز به دلیل آسیبهای ساختاری، غیرقابل استفاده تشخیص داده شده است.
وی گفت: بخشهای آسیبدیده شامل مراکز استراتژیک دانشگاه از جمله مرکز تحقیقات ماهواره، دانشکده مهندسی خودرو، مرکز تحقیقات مکانیک، دانشکده علوم پایه، ریاضی، زبانهای خارجی و بخشی از ساختمانهای فیزیک و معارف میباشد که با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید، اولویت نخست دانشگاه، بازسازی فوری فضاهای آموزشی و کلاسهای درسی دانشجویان است.
در بازدید از زیرساخت های تخریب شده مشاهدهی ویرانههای بهجای مانده از مرکز تحقیقات ماهواره و آسیبهای ساختاری به دانشکدهها و ساختمانها، شدت بحران را بیش از هر گزارش مکتوبی نشان داد.