معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: میزان برآورد تایین منابع مالی تأیید شده برای بازسازی ۴.۵ هزار میلیارد تومان اعلام گردید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی حملات و اصابت‌های صورت گرفته به زیرساخت‌های حیاتی دانشگاه علم و صنعت ایران، نشست‌های اضطراری برای بررسی حجم خسارت و تدوین برنامه‌های مالی جهت بازسازی آغاز شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که دانشگاه با حجم گسترده‌ای از تخریب در بخش‌های آموزشی و پژوهشی رو‌به‌رو شده که بازسازی آنها نیازمند همکاری تنگاتنگ نهاد‌های بانکی و دولت است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه، در این نشست به بیان آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های دانشگاه پرداخت و از تخریب گسترده فضا‌های آموزشی و پژوهشی خبر داد. در این جلسه که با هدف تدوین راهکار‌های فوری برای بازسازی ساختمان­ها و کلاس­های آموزشی، پیش از آغاز سال تحصیلی برگزار شد، میزان برآورد خسارت‌های تأیید شده ۴.۵ هزار میلیارد تومان اعلام گردید.

دکتر اسماعیلی افزود: در اثر حملات و اصابت‌ها، فضا‌های حیاتی دانشگاه دچار آسیب شده است که مقادیری به طور کامل تخریب شده و مابقی فضا‌ها نیز به دلیل آسیب‌های ساختاری، غیرقابل استفاده تشخیص داده شده است.

وی گفت: بخش‌های آسیب‌دیده شامل مراکز استراتژیک دانشگاه از جمله مرکز تحقیقات ماهواره، دانشکده مهندسی خودرو، مرکز تحقیقات مکانیک، دانشکده علوم پایه، ریاضی، زبان­های خارجی و بخشی از ساختمان‌های فیزیک و معارف می­باشد که با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید، اولویت نخست دانشگاه، بازسازی فوری فضا‌های آموزشی و کلاس‌های درسی دانشجویان است.

در بازدید از زیرساخت های تخریب شده مشاهده‌ی ویرانه‌های به‌جای مانده از مرکز تحقیقات ماهواره و آسیب‌های ساختاری به دانشکده­ها و ساختمان­ها، شدت بحران را بیش از هر گزارش مکتوبی نشان داد.